Мужчина оригинально проучил соседку, которая тайно пользовалась его Wi-Fi

Мужчина временно переехал в квартиру, пока в его доме проводился ремонт, и вскоре заметил снижение скорости интернета в определенные часы. После обращения к провайдеру выяснилось, что соседка подключилась к его Wi-Fi без разрешения.

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Житель одной из квартир поделился историей, которая вызвала бурное обсуждение в интернете. Мужчина рассказал, как разоблачил соседку, которая тайно пользовалась его Wi-Fi для загрузки откровенных видео в интернет. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

По словам мужчины, он временно переехал в квартиру, пока в его доме проводился ремонт, и вскоре заметил снижение скорости интернета в определенные часы. После обращения к провайдеру выяснилось, что соседка подключилась к его Wi-Fi без разрешения.

Чтобы решить проблему, мужчина изменил имя маршрутизатора на "BADGE357" и установил максимально сложный пароль. После этого скорость интернета вернулась к норме.

Однако ситуация приняла неожиданный оборот. Когда мужчина пришел в офис для оплаты аренды, соседка пожаловалась ему, что "полицейские отключили ее интернет", объясняя это тем, что якобы увидела номер "значка полицейского" в названии сети. Она также призналась, что работает веб-моделью для взрослых и была возмущена потерей доступа к интернету.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Женщина попыталась договориться, предложив свои услуги в обмен на доступ к сети. Однако мужчина отказал, и, осознав произошедшее, она обвинила его в том, что он "разрушил ее бизнес".

Пользователи Reddit поддержали владельца модема. Один из них написал: "Вы преподали ей хороший урок. Она действительно поверила, что вы собираетесь дать ей бесплатный Wi-Fi". Другой добавил: "Если она зарабатывает на своих видео, ей не составит труда оплатить интернет самостоятельно".

Сам мужчина отметил, что больше не сталкивался с этой соседкой, хотя ее "ледяные взгляды" на парковке остались в его памяти как забавный эпизод.

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