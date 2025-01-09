Чоловік оригінально провчив сусідку, яка таємно користувалася його Wi-Fi

Чоловік тимчасово переїхав у квартиру, поки в його будинку проводився ремонт, і незабаром помітив зниження швидкості інтернету в певні години. Після звернення до провайдера з'ясувалося, що сусідка підключилася до його Wi-Fi без дозволу.

Related video

Мешканець однієї з квартир поділився історією, яка викликала бурхливе обговорення в інтернеті. Чоловік розповів, як викрив сусідку, яка таємно користувалася його Wi-Fi для завантаження відвертих відео в інтернет. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

За словами чоловіка, він тимчасово переїхав у квартиру, поки в його будинку проводився ремонт, і незабаром помітив зниження швидкості інтернету в певні години. Після звернення до провайдера з'ясувалося, що сусідка підключилася до його Wi-Fi без дозволу.

Щоб вирішити проблему, чоловік змінив ім'я маршрутизатора на "BADGE357" і встановив максимально складний пароль. Після цього швидкість інтернету повернулася до норми.

Однак ситуація набула несподіваного повороту. Коли чоловік прийшов до офісу для оплати оренди, сусідка поскаржилася йому, що "поліцейські відключили її інтернет", пояснюючи це тим, що нібито побачила номер "значка поліцейського" в назві мережі. Вона також зізналася, що працює веб-моделлю для дорослих і була обурена втратою доступу до інтернету.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Жінка спробувала домовитися, запропонувавши свої послуги в обмін на доступ до мережі. Однак чоловік відмовив, і, усвідомивши подію, вона звинуватила його в тому, що він "зруйнував її бізнес".

Користувачі Reddit підтримали власника модема. Один із них написав: "Ви дали їй хороший урок. Вона дійсно повірила, що ви збираєтеся дати їй безкоштовний Wi-Fi". Інший додав: "Якщо вона заробляє на своїх відео, їй не важко буде оплатити інтернет самостійно".

Сам чоловік зазначив, що більше не стикався з цією сусідкою, хоча її "крижані погляди" на парковці залишилися в його пам'яті як кумедний епізод.

Раніше Фокус повідомляв, що люди шукають "примарний супермаркет" поруч із селом, але опиняються посеред поля. Хтось додав на карту фейковий магазин, що призвело до безперервного потоку розгублених відвідувачів. Покупці і навіть постачальники слідували вказівкам навігаторів, але замість супермаркету опинялися на трав'янистому полі.

Також стало відомо, що жінка проміняла міське життя на печери в пустелі, знайшовши кохання через Instagram. Наталі Снайдер повністю змінила своє життя після одного коментаря в соціальній мережі.