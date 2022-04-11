Россия без мобильной связи: поставщик оборудования Ericsson приостанавливает работу

Шведская компания, поставлявшая оборудование "Мегафону", МТС и Tele2, ставит свой бизнес в России на паузу в связи с новыми санкциями ЕС.

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Шведская телекоммуникационная компания Ericsson, которая поставляет оборудование крупнейшим операторам связи России, объявила о приостановке своей деятельности на территории РФ в связи с вступлением в силу пятого пакета санкций ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник, 11 апреля.

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Ericsson напомнила, что в конце февраля ею были приостановлены все поставки в РФ, а после введения новых санкций компания решила приостановить бизнес с клиентами на территории этого государства. При этом все сотрудники будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

По данным издания "Коммерсант", доля Ericsson на российском рынке телекоммуникационного оборудования составляет 20%. О сотрудничестве с этой компанией, как сообщают СМИ РФ, заявляли крупнейшие российские операторы связи, включая МТС и "Мегафон". Также в перечень клиентов входит и Tele2.

Помимо этого журналисты отметили, что российские операторы также не могут использовать оборудование финской компании Nokia, на которую приходится 30-40% рынка в РФ.

Напомним, новые санкции ЕС против России вступили в силу 8 апреля. В рамках ограничений был, в частности, запрещен экспорт высокотехнологичных товаров в РФ.

Ранее Фокус писал, что китайская Huawei опасается продолжать поставки своей техники в Россию, так как это может спровоцировать санкции со стороны США.