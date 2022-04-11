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Технології та наука Санкції США проти Росії

Росія без мобільного зв'язку: постачальник обладнання Ericsson припиняє роботу

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Фото: Flickr | МТС, "Мегафон" та інші оператори РФ залишаться без техніки Ericsson

Шведська компанія, що постачала обладнання "Мегафону", МТС та Tele2, ставить свій бізнес у Росії на паузу через нові санкції ЄС.

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson, яка постачає обладнання найбільшим операторам зв'язку Росії, оголосила про зупинення своєї діяльності на території РФ через набуття чинності п'ятого пакета санкцій ЄС. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті компанії в понеділок, 11 квітня.

Ericsson нагадала, що наприкінці лютого вона припинила всі постачання до РФ, а після введення нових санкцій компанія вирішила призупинити бізнес із клієнтами на території цієї держави. Водночас усіх співробітників відправлять в оплачувану відпустку.

За даними видання "Комерсант", частка Ericsson на російському ринку телекомунікаційного обладнання становить 20%. Про співпрацю з цією компанією, як повідомляють ЗМІ РФ, заявляли найбільші російські оператори зв'язку, включаючи МТС та "Мегафон". Також у списку клієнтів і Tele2.

Крім цього, журналісти зазначили, що російські оператори також не можуть використовувати обладнання фінської компанії Nokia, на яку припадає 30-40% ринку у РФ.

Нагадаємо, нові санкції ЄС проти Росії набули чинності 8 квітня. У межах обмежень, зокрема, заборонено експорт високотехнологічних товарів у РФ.

Раніше Фокус писав, що китайська Huawei побоюється продовжувати постачання своєї техніки до Росії, оскільки це може спровокувати санкції з боку США.