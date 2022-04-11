Росія без мобільного зв'язку: постачальник обладнання Ericsson припиняє роботу

Шведська компанія, що постачала обладнання "Мегафону", МТС та Tele2, ставить свій бізнес у Росії на паузу через нові санкції ЄС.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson, яка постачає обладнання найбільшим операторам зв'язку Росії, оголосила про зупинення своєї діяльності на території РФ через набуття чинності п'ятого пакета санкцій ЄС. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті компанії в понеділок, 11 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ericsson нагадала, що наприкінці лютого вона припинила всі постачання до РФ, а після введення нових санкцій компанія вирішила призупинити бізнес із клієнтами на території цієї держави. Водночас усіх співробітників відправлять в оплачувану відпустку.

За даними видання "Комерсант", частка Ericsson на російському ринку телекомунікаційного обладнання становить 20%. Про співпрацю з цією компанією, як повідомляють ЗМІ РФ, заявляли найбільші російські оператори зв'язку, включаючи МТС та "Мегафон". Також у списку клієнтів і Tele2.

Крім цього, журналісти зазначили, що російські оператори також не можуть використовувати обладнання фінської компанії Nokia, на яку припадає 30-40% ринку у РФ.

Нагадаємо, нові санкції ЄС проти Росії набули чинності 8 квітня. У межах обмежень, зокрема, заборонено експорт високотехнологічних товарів у РФ.

Раніше Фокус писав, що китайська Huawei побоюється продовжувати постачання своєї техніки до Росії, оскільки це може спровокувати санкції з боку США.