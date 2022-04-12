Nokia заявила про вихід із Росії, але хоче підтримувати зв'язок у країні

Незважаючи на санкції ЄС, компанія прагне отримати ліцензію та обслуговувати телекомунікаційне обладнання, щоб росіяни мали доступ до інтернету.

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Фінська компанія Nokia повністю йде з ринку Росії у зв'язку з війною в Україні. 12 квітня вона оголосила про це на офіційному сайті.

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Із моменту вторгнення Росії в Україну Nokia поступово припиняла співпрацю з РФ: зупинила постачання та розширення бізнесу, а також перенесла науково-дослідні установи за межі країни. Пресслужба підкреслила, що ринок у Росії приносив компанії менше 2% прибутку, а високий попит в інших регіонах має покрити збитки та допомогти досягти прогнозованих показників за підсумками 2022 року.

У той же час Nokia прагне продовжити обслуговування телекомунікаційної інфраструктури в Росії, яка може вийти з ладу без доступу до зарубіжних технологій. Вона послалася на "уряди західних країн", які наполягають на забезпеченні доступу росіян до інтернету.

"Коли ми вийдемо, ми прагнутимемо забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж і подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", — наголошується в блозі.

Раніше писали, що частка телекомунікаційного обладнання Nokia на ринку РФ становить від 30% до 40%. П'ятий пакет санкцій ЄС передбачає повну заборону передачі технологій операторам зв'язку, які контролюються російським урядом.

Ще близько 20% ринку займає шведська компанія Ericsson, яка також зупинила свою діяльність у Росії у зв'язку з європейськими санкціями. Її обладнанням користувалися найбільші оператори країни: "Мегафон", МТС і Tele2. Спочатку Ericsson призупинили всі поставки, а потім закрили підприємства та відправили співробітників в оплачувану відпустку.

Експерти розповіли Фокусу, коли в РФ почнуться проблеми зі зв'язком. За попередніми оцінками стану телекомунікаційного обладнання, його ресурсів вистачить приблизно на 4-6 місяців, після чого можливі аварії та збої. За їхніми словами, понад 70% мереж мобільних операторів і провайдерів побудовано на технологіях Nokia, Ericsson, Juniper, Schnider Electric, Cisco й інших зарубіжних компаній.