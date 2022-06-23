Cisco окончательно уходит с рынков России и Беларуси, — СМИ

Еще в марте компания приостановила работу на территории РФ и деактивировала лицензии на оборудование для российских клиентов.

В четверг, 23 июня, представители компании Cisco, производителя телекоммуникационного оборудования, объявили, что планируют постепенно свернуть свой бизнес в России и Беларуси. Об этом сообщает Reuters.

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Еще в марте компания приостановила работу на территории РФ и деактивировала лицензии на оборудование для российских клиентов, которым стали недоступны сервисы Cisco.

Компания намерена связаться со всеми своими клиентами, партнерами и поставщиками из РФ, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Как сообщает РБК, Cisco готова обговаривать возможность возврата предоплаты за свои услуги, "в той мере, в какой это разрешено законами и правилами".

Таким образом, американская компания последовала примеру Nike, которая заявила о полном уходе с российского рынка. Множество других западных брендов — от McDonald's до французского автоконцерна Renault — также сообщили о планах уйти из РФ.

Компания Cisco поставляет на мировой рынок такие программно-аппаратные продукты, как маршрутизаторы, серверы, устройства, обеспечивающие сетевую безопасность. Все это "железо" зачастую применяется для функционирования критически важной инфраструктуры, проводных, а также беспроводных сетей.

Ранее Фокус сообщал, что президент РФ Владимир Путин в рамках проекта по импортозамещению поручил создать аналоги западного ПО, разработчики которого не захотели продолжать работу на российском рынке после 24 февраля. Среди прочих, это Cisco, Dell, IBM, Intel и Microsoft.