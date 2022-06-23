"В России от Microsoft ничего не останется", — президент компании

Четыремстам российским сотрудникам компании Microsoft пока что оказывается поддержка.

В четверг, 23 июня, президент Microsoft заявил, что технологическая корпорация будет сокращать свою деятельность в России до тех пор, пока там едва ли что-то останется. Также ожидается, что этот процесс будет постепенным. Об этом сообщает The Washington Post.

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"Что касается России, мы, как, впрочем, и все остальные, сокращаем свой бизнес пока там едва ли что-либо, или вообще ничего, не останется. Мы заботимся о людях, которые у нас работают, пытаемся оказывать поддержку, которая им нужна и которую они заслуживают, потому что не они начали эту войну", — объяснил Брэд Смит, добавив, что все же сотрудникам из РФ приходится соблюдать российское законодательство, а стратегия Microsoft уже определена.

[ + – ] Брэд Смит о дальнейшей работе компании в РФ с 39:38.

В начале июня Microsoft через e-mail-рассылку сообщила американским СМИ, что без рабочих мест останется до 400 российских сотрудников корпорации, которым обеспечат поддержку в сложное время.

В марте Microsoft приостановила продажи новой продукции и сервисов для клиентов в РФ, но продолжила обслуживать имеющихся клиентов и сохранила офисы компании в российских городах.

По словам президента компании, экономические перспективы изменились и из-за потенциально возможного негативного влияния на бизнес было решено существенно сократить операции в РФ.

В июне Microsoft ограничила жителям РФ доступ к программе предварительной оценки Windows Insider, посредством которой тестировались новые версии ОС. Также у россиян, участвующих в инсайдерской программе Microsoft, больше нет возможности скачивать тестовые сборки Windows и устанавливать обновления ОС на свои компьютеры. Пользователи сообщают, что помощью VPN все работает по-прежнему. Официальных же комментариев Microsoft пока не было.

Напомним, что Microsoft приостановила продажи товаров и услуг на территории России, поскольку текущая приоритетная задача — обеспечить кибербезопасность Украины.

Ранее Фокус сообщал, что гигант в сфере технологической безопасности, компания Cisco, решил окончательно свернуть свой деятельность в России и Беларуси. В марте компания приостановила коммерческую деятельность в РФ и деактивировала лицензии на оборудование.