"У Росії від Microsoft нічого не залишиться", — президент компанії

Чотирьомстам російським співробітникам компанії Microsoft поки що надається підтримка.

У четвер, 23 червня, президент Microsoft заявив, що технологічна корпорація скорочуватиме свою діяльність у Росії доти, доки там навряд чи щось залишиться. Також очікується, що цей процес буде поступовим. Про це повідомляє The Washington Post.

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"Що стосується Росії, ми, як, втім, і всі інші, скорочуємо свій бізнес поки там що-небудь або взагалі нічого не залишиться. Ми дбаємо про людей, які у нас працюють, намагаємось надавати підтримку, яка їм потрібна і яку вони заслуговують, тому що не вони почали цю війну", — пояснив Бред Сміт, додавши, що все ж таки співробітникам із РФ доводиться дотримуватися російського законодавства, а стратегія Microsoft уже визначена.

[ + – ] Бред Сміт про подальшу роботу компанії в РФ із 39:38.

На початку червня Microsoft через e-mail-розсилку повідомила американським ЗМІ, що без робочих місць залишиться до 400 російських співробітників корпорації, яким забезпечать підтримку в складний час.

У березні Microsoft призупинила продажі нової продукції та сервісів для клієнтів у РФ, але продовжила обслуговувати наявних клієнтів і зберегла офіси компанії в російських містах.

За словами президента компанії, економічні перспективи змінилися, і через потенційно можливий негативний вплив на бізнес було вирішено суттєво скоротити операції в РФ.

У червні Microsoft обмежила жителям РФ доступ до програми попередньої оцінки Windows Insider, через яку тестувалися нові версії ОС. Також у росіян, які беруть участь в інсайдерській програмі Microsoft, більше немає можливості завантажувати тестові збірки Windows і встановлювати оновлення операційної системи на свої комп'ютери. Користувачі повідомляють, що за допомогою VPN усе працює, як і раніше. Офіційних коментарів Microsoft поки не було.

Нагадаємо, що Microsoft призупинила продаж товарів і послуг на території Росії, оскільки поточне пріоритетне завдання — забезпечити кібербезпеку України.

Раніше Фокус повідомляв, що гігант у сфері технологічної безпеки, компанія Cisco, вирішив остаточно згорнути свою діяльність у Росії та Білорусі. У березні компанія призупинила комерційну діяльність у РФ і деактивувала ліцензії на обладнання.