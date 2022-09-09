Слухати Баскова та Кіркорова: Sony позбавляє росіян доступу до іноземних пісень

Sony Music відкликає у стрімінгових сервісів у РФ каталоги зарубіжних виконавців.

Звукозаписна компанія Sony Music Group припиняє діяльність у Росії та позбавляє росіян доступу до закордонної музики. Про це пише видання "КоммерсантЪ".

Російський каталог перейде до компанії "Кіс Коала", раніше — "Соні М'юзік Ентертейнмент", яка монетизуватиме роботи вітчизняних виконавців. А ось каталоги закордонних артистів Sony Music відкликає у стрімінгових сервісів з РФ: "Яндекс.Музики", "Звуку" та "VK", тому жителі країни не зможуть легально слухати композиції відомих музикантів та гуртів, включаючи The Beatles, Pink Floyd, Елвіса Преслі.

Експерти кажуть, що можливості "Кіс Коали" залежатимуть від фінансування, яке Sony мало практично необмежене, а також доступності контенту. Якщо вона втратить доступ до контенту технічної платформи дистрибуції контенту Sony, доведеться звертатися до конкурентів: Believe, ONErpm або Zvonko Group. Водночас росіянам можуть відключити каталоги закордонної музики навіть в іноземних сервісах, таких як Apple Music та YouTube Music.

Sony Music Group стала першою звукозаписною компанією, яка йде з російського ринку. Після початку вторгнення в Україну вона оголосила про зупинення діяльності на території Росії, а тепер зважилася на радикальніші заходи. Варто зазначити, що вже в березні Sony Music Group позбавила користувачів "Яндекс.Музики" та "VK Музика" можливості додавати в плейлисти треки, випущені її лейблами.

Раніше Верховна Рада заборонила включати російську музику в медіа та громадських місцях в Україні. Парламент також затвердив заборону на імпорт та розповсюдження книг з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих українських територій.

На початку вересня шведська Electrolux заявила про остаточний вихід з РФ. Такий крок коштуватиме компанії $3,3 млн, але вона вже продала бізнес топменеджерам російського підрозділу.

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