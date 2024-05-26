Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и получили соответствующий статус УБД, имеют определенные льготные условия, в случае выхода на пенсию, и определенные социальные доплаты. Все о денежной помощи участникам боевых действий в 2024 году — далее в статье Фокуса.

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Законодательство Украины предусматривает для участников боевых действий особые условия пенсионного обеспечения, но нужно разделять пенсионеров на тех, кто имеет право на пенсию, как служащие силовых ведомств, а также других пенсионеров со статусом участника боевых действий. Об этом в комментарии Фокусу рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Для лиц из числа участников боевых действий, претендующих на получение пенсии по возрасту, или так называемой гражданской пенсии, статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрены льготные основания для выхода на пенсию.

"Так, лица из числа участников боевых действий имеют право на назначение пенсии по достижении мужчинами 55 лет, а женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин", — говорит Елена Воронкова.

Лица из числа участников боевых действий имеют право на назначение пенсии по достижении мужчинами 55 лет, а женщинами — 50 лет Фото: The New York Times

Влияет ли статус УБД на военную пенсию

Юристы объясняют: даже при минимальном размере пенсии, который в 2024 году составляет 2725 грн, за пять лет получения пенсии лицо получит от государства 163 500 грн (умножить 2725 грн на 60). Если же заработки были выше средних и пенсия — больше минимальной, то, соответственно, ее сумма будет выше, а значит и общая сумма, полученная пенсионером за 5 лет, также возрастет.

Более того, для гражданских пенсионеров также имеется возможность обязать территориальные органы Пенсионного фонда Украины засчитать стаж, который получил такой пенсионер в Антитеррористической операции, на льготных условиях в соотношении 3 месяца за 1 месяц службы.

Даже при минимальном размере пенсии, который в 2024 году составляет 2725 грн, за пять лет получения пенсии лицо получит от государства 163 500 грн (умножить 2725 грн на 60)

Для военнослужащих из числа участников боевых действий этот статус (УБД) дает не такие широкие отклонения от общих пенсионных условий. Порядок льготного исчисления выслуги лет 1 месяц службы за 3 остается так же, как и для гражданских пенсионеров, что дает военнослужащему возможность выйти на пенсию при наличии меньшего количества календарных лет выслуги.

В других вопросах получения льгот участники боевых действий не имеют таких больших привилегий относительно своих коллег без такого статуса.

Для военнослужащих из числа участников боевых действий этот статус (УБД) дает не такие широкие отклонения от общих пенсионных условий Фото: The New York Times

Важный стаж: когда военные могут выйти на пенсию

Украинские бойцы могут выйти на пенсию при тех же условиях, что и гражданские, — по выслуге лет, то есть если по состоянию на момент увольнения со службы у лица имеется 25 или более календарной выслуги лет .

"Такая норма была введена с 1 октября 2020-го, к тому времени срок выслуги лет постепенно увеличивался с 20 лет — в 2011-м. На пенсию за выслугу лет также могут претендовать лица при условии достижения ими на момент увольнения со службы 45-летнего возраста, также такие лица должны иметь не менее 25 лет общего трудового (страхового) стажа, из которых не менее 12 с половиной лет стажа военнослужащего или служащего другого силового ведомства", — объясняет адвокат Елена Воронкова.

Отдельное право на военную пенсию имеют лица со статусом лиц с инвалидностью

Она отметила: отдельное право на военную пенсию имеют лица со статусом лиц с инвалидностью.

Украинские бойцы могут выйти на пенсию при тех же условиях, что и гражданские, — по выслуге лет

Льготы участникам боевых действий: доплаты или соцпакет

"Ни один из видов военной или приравненной к ней пенсии не предусматривает отдельных льгот для выхода на пенсию участникам боевых действий, что, с моей точки зрения, несправедливо при нынешней ситуации в стране и должно быть исправлено со стороны законодателя", — отмечает юрист.

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В то же время участники боевых действий имеют определенные дополнительные социальные гарантии, а именно право на ряд дополнительных социальных выплат, включая компенсации за участие в боевых действиях, выплаты на оздоровление и другие материальные пособия .

В целом вопросы пенсий лиц, уволенных с военной службы, нормированы законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". При этом комплект документов для назначения военной пенсии обычно должен готовить уполномоченный орган силового министерства или ведомства, и для военнослужащих Минобороны — ТЦК и СП. Впоследствии ТЦК должен передать документы в Пенсионный фонд, который и занимается дальше назначением военной пенсии.

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на льготные условия медицинского обслуживания Фото: УНИАН

Медицина для УБД: какие услуги предоставят

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на льготные условия медицинского обслуживания:

получают бесплатное медицинское обслуживание,

санаторно-курортное лечение,

обеспечение медикаментами.

Коммунальные услуги: есть ли льготы для УБД

Лица из числа УБД имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, получают скидку или полное освобождение от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, а также жилищные льготы на первоочередное получение жилья и льготное кредитование для приобретения жилья или земельных участков.

Лица из числа УБД имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, получают скидку или полное освобождение от уплаты за жилищно-коммунальные услуги

Доплаты участникам боевых действий с инвалидностью: сколько составляет надбавка

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.07.2010 №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства 4958 грн, таким лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров.

Участники боевых действий в случае потери трудоспособности также имеют право на надбавку к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума. В 2024-м прожиточный минимум равнялся 2361 грн, поэтому в этом году размер доплаты составляет 590,25 грн

Участники боевых действий в случае потери трудоспособности также имеют право на надбавку к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума. В 2024-м прожиточный минимум равнялся 2361 грн, поэтому в этом году размер доплаты составляет 590,25 грн.

Участники боевых действий имеют определенные дополнительные социальные гарантии Фото: УНИАН

Согласно закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны" предусмотрена ежемесячная выплата целевой денежной помощи. Для участников боевых действий она составляет 40 грн, независимо от размера пенсий, надбавок, повышений, дополнительной пенсии и т.д.

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Итак, как для военнослужащих, так и для гражданских пенсионеров, приобретение статуса участника боевых действий в определенной степени улучшает условия выхода на пенсию и обеспечивает дополнительные социальные гарантии.

Законодательство Украины устанавливает различные механизмы поддержки и льготы для этих категорий граждан, что способствует повышению уровня их социальной защиты и благосостояния после завершения активной трудовой деятельности или военной службы.