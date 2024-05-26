Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і отримали відповідний статус УБД, мають певні пільгові умови, у разі виходу на пенсію, та визначені соціальні доплати. Все про грошову допомогу учасникам бойових дій у 2024 році — далі у статті Фокусу.

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Законодавство України передбачає для учасників бойових дій особливі умови пенсійного забезпечення, але потрібно поділяти пенсіонерів на тих, що мають право на пенсію, як службовці силових відомств, а також інших пенсіонерів зі статусом учасника бойових дій. Про це у коментарі Фокусу розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Для осіб з числа учасників бойових дій, які претендують на отримання пенсії за віком, або так званої цивільної пенсії, статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено пільгові підстави для виходу на пенсію.

"Так, особи, з числа учасників бойових дій мають право на призначення пенсії після досягнення чоловіками 55 років, а жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок", — каже Олена Воронкова.

Особи з числа учасників бойових дій мають право на призначення пенсії після досягнення чоловіками 55 років, а жінками — 50 років Фото: The New York Times

Чи впливає статус УБД на військову пенсію

Юристи пояснюють: навіть за мінімального розміру пенсії, що у 2024 році становить 2725 грн, за п‘ять років отримання пенсії особа отримає від держави 163 500 грн (помножити 2725 грн на 60). Якщо ж заробітки були вище середніх і пенсія — більше за мінімальну, то, відповідно, її сума буде вищою, а отже і загальна сума, отримана пенсіонером за 5 років, також зросте.

Ба більше, для цивільних пенсіонерів також наявна можливість зобов‘язати територіальні органи Пенсійного фонду України зарахувати стаж, який здобув такий пенсіонер в Антитерористичній операції, на пільгових умовах у співвідношенні 3 місяці за 1 місяць служби.

Навіть за мінімального розміру пенсії, що у 2024 році становить 2725 грн, за п‘ять років отримання пенсії особа отримає від держави 163 500 грн (помножити 2725 грн на 60)

Для військовослужбовців з числа учасників бойових дій цей статус (УБД) дає не такі широкі відхилення від загальних пенсійних умов. Порядок пільгового обчислення вислуги років 1 місяць служби за 3 залишається так само, як і для цивільних пенсіонерів, що дає військовослужбовцю можливість вийти на пенсію за наявності меншої кількості календарних років вислуги.

В інших питаннях щодо отримання пільг учасники бойових дій не мають таких великих привілеїв, як їхні колеги без такого статусу.

Для військовослужбовців з числа учасників бойових дій цей статус (УБД) дає не такі широкі відхилення від загальних пенсійних умов Фото: The New York Times

Важливий стаж: коли військові можуть вийти на пенсію

Українські бійці можуть вийти на пенсію за тих самих умов, що і цивільні, — за вислугою років, тобто якщо станом на момент звільнення зі служби у особи наявно 25 чи більше календарної вислуги років.

"Така норма була введена від 1 жовтня 2020-го, до того часу строк вислуги років поступово збільшувався з 20 років — у 2011-му. На пенсію за вислугу років також можуть претендувати особи за умови досягнення ними на момент звільнення зі служби 45-річного віку, також такі особи мають мати не менше 25 років загального трудового (страхового) стажу, з яких не менше 12 з половиною років стажу військовослужбовця або службовця іншого силового відомства", — пояснює адвокатка Олена Воронкова.

Окреме право на військову пенсію мають особи зі статусом осіб з інвалідністю

Вона зауважила: окреме право на військову пенсію мають особи зі статусом осіб з інвалідністю.

Українські бійці можуть вийти на пенсію за тих самих умов, що і цивільні, — за вислугою років

Пільги учасникам бойових дій: доплати чи соцпакет

"Жоден з видів військової або прирівняної до неї пенсії не передбачає окремих пільг для виходу на пенсію учасникам бойових дій, що, з моєї точки зору, несправедливо за нинішньої ситуації у країні та має бути виправлено з боку законодавця", — зазначає юристка.

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Пільги для УБД: що передбачено для військових та їхніх сімей

Водночас учасники бойових дій мають певні додаткові соціальні гарантії, а саме право на низку додаткових соціальних виплат, включно з компенсаціями за участь у бойових діях, виплатами на оздоровлення та іншими матеріальними допомогами.

Загалом питання пенсій осіб, звільнених з військової служби, унормовані законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Водночас комплект документів для призначення військової пенсії зазвичай має готувати уповноважений орган силового міністерства або відомства, і для військовослужбовців Міноборони — ТЦК та СП. Згодом ТЦК має передати документи до Пенсійного фонду, який і займається далі призначенням військової пенсії.

Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на пільгові умови медичного обслуговування Фото: УНІАН

Медицина для УБД: які послуги нададуть

Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на пільгові умови медичного обслуговування:

отримують безкоштовне медичне обслуговування,

санаторно-курортне лікування,

забезпечення медикаментами.

Комунальні послуги: чи є пільги для УБД

Особи з числа УБД мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, отримують знижку або повне звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги, а також житлові пільги на першочергове отримання житла та пільгове кредитування для придбання житла або земельних ділянок.

Особи з числа УБД мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, отримують знижку або повне звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги

Доплати учасникам бойових дій з інвалідністю: скільки становить надбавка

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності 4958 грн, таким особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Учасники бойових дій у разі втрати працездатності також мають право на надбавку до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. У 2024-му прожитковий мінімум дорівнював 2361 грн, тому цього року розмір доплати становить 590,25 грн

Учасники бойових дій у разі втрати працездатності також мають право на надбавку до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. У 2024-му прожитковий мінімум дорівнював 2361 грн, тому цього року розмір доплати становить 590,25 грн.

Учасники бойових дій мають певні додаткові соціальні гарантії Фото: УНІАН

Відповідно до закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги. Для учасників бойових дій вона становить 40 грн, незалежно від розміру пенсій, надбавок, підвищень, додаткової пенсії тощо.

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Отже, як для військовослужбовців, так і для цивільних пенсіонерів, набуття статусу учасника бойових дій певною мірою покращує умови виходу на пенсію та забезпечує додаткові соціальні гарантії.

Законодавство України встановлює різні механізми підтримки та пільги для цих категорій громадян, що сприяє підвищенню рівня їхнього соціального захисту та добробуту після завершення активної трудової діяльності або військової служби.