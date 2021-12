АВВА выпустила первый после воссоединения рождественский видеоклип

Деньги от продажи песни Little Things пойдут фонду ЮНИСЕФ для борьбы с сексуальным насилием в отношении девочек.

Легендарная шведская четверка, группа АВВА, вместе со своими поклонниками готовится к зимним праздникам и уже представила первый полноценный видеоклип на на рождественскую композицию Little Things из первого за последние 40 лет альбома Voyage. Видео появилось на канале коллектива в YouTube.

Видеоряд показывает детей, которые придумывают номер на школьный конкурс талантов и видят по телевизору сюжет о том, как создавались цифровые аватары АВВА. Они решают сделать так же, чтобы в итоге предстать на сцене в образах любимых исполнителей.

Всего за двое суток после публикации клип собрал более 1,2 млн просмотров.

В клипе дети повторяют образы участников группы АВВА

Судя по отзывам под публикацией, видео понравилось фанатам.

"Только что включила эту магию ABBA, и моя внучка, которой еще не исполнилось двух лет, остановилась и сказала: "ABBA"! Когда песня закончилась, она попросила снова. На подъеме новое поколение фанатов ABBA!", "Музыка АBBA — это как теплые объятия старого доброго друга. Эта новая музыка и Voyage для меня ощущаются как встреча со старым другом после столь долгого времени. Little Things — потрясающая композиция, так красиво исполненная Агнетой и Фридой. Это видео представляет дух и радость этого времени года, а также обращение группы к другому поколению. ABBA подарила ЮНИСЕФ и их фанатам этот подарок, который я считаю поистине невероятным. Спасибо, ABBA, за то, что ты обогатила мою жизнь своими песнями", "Немногие группы превосходят поколения, как АВВА. Это видео очень живо передает сообщение "Поколению от поколения" от Don't Shut Me Down. Учитывая, что все вырученные средства идут в ЮНИСЕФ, это такая прекрасная, трогательная и красивая песня. AВВА действительно вселяет надежду в сломанный мир. Полная любовь и уважение ♥ ️", – пишут зрители.

ЮНИСЕФ в комментариях упоминается не просто так. Все средства, вырученные от продажи песни коллектив перечислит в этот фонд для борьбы с сексуальным насилием в отношении девочек.

"Мы считаем, что нельзя искоренить бедность без расширения прав и возможностей женщин", – считают исполнители.

Ранее АВВА уже жертвовала деньги на благотворительность.

Напомним, новый альбом АВВА номинирован на премию "Грэмми", церемония награждения которой состоится 31 января 2022 года.