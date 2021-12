АВВА випустила перший після возз'єднання різдвяний відеокліп

Гроші від продажу пісні Little Things підуть фонду ЮНІСЕФ для боротьби із сексуальним насильством щодо дівчаток.

Легендарна шведська четвірка, гурт АВВА, разом зі своїми шанувальниками готується до зимових свят і вже представила перший повноцінний відеокліп на різдвяну композицію Little Things із першого за останні 40 років альбому Voyage. Відео з'явилося на каналі колективу в YouTube.

Відеоряд показує дітей, які вигадують номер на шкільний конкурс талантів і бачать по телевізору сюжет про те, як створювалися цифрові аватари АВВА. Вони вирішують зробити так, щоб зрештою постати на сцені в образах улюблених виконавців.

Усього за дві доби після публікації кліп зібрав понад 1,2 млн переглядів.

[ + – ] У кліпі діти повторюють образи учасників гурту АВВА

Судячи з відгуків під публікацією, відео сподобалося фанатам.

"Щойно вмикнула цю магію ABBA, і моя онука, якій ще не виповнилося двох років, зупинилася і сказала: "ABBA"! Коли пісня закінчилася, вона попросила знову. На підйомі нове покоління фанатів ABBA!", "Музика АBBA — це як теплі обійми старого доброго друга. Ця нова музика та Voyage для мене відчуваються як зустріч зі старим другом після такого довгого часу. Little Things — чудова композиція, так гарно виконана Агнетою і Фрідою. Це відео представляє дух і радість цієї пори року, а також звернення групи до іншого покоління. ABBA подарувала ЮНІСЕФ та їхнім фанатам цей подарунок, який я вважаю воістину неймовірним. Дякую, ABBA, за те, що ти збагатила моє життя своїми піснями", "Небагато груп перевершують покоління, як АВВА. Це відео дуже жваво передає повідомлення "Поколінню від покоління" від Don't Shut Me Down. Враховуючи, що всі виручені кошти йдуть в ЮНІСЕФ, це така прекрасна, зворушлива і красива пісня. АВВА дійсно вселяє надію у зламаний світ. Суцільне кохання та повага ♥️", — пишуть глядачі.

ЮНІСЕФ у коментарях згадується не просто так. Усі кошти, отримані від продажу пісні колектив перерахує до цього фонду боротьби із сексуальним насильством щодо дівчаток.

"Ми вважаємо, що не можна викорінити бідність без розширення прав і можливостей жінок", — вважають виконавці.

Раніше АВВА вже жертвувала гроші на благодійність.

Нагадаємо, новий альбом АВВА номіновано на премію "Греммі", церемонія нагородження якої відбудеться 31 січня 2022 року.