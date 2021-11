Легендарна АВВА повернулася з новим альбомом після 40-річної перерви

До альбому увійшли 10 пісень, які за стилем та оформленням повторюють хіти АВВА 40-річної давності. Учасники колективу пішли на цей крок свідомо та пояснили, чому.

Знаменита шведська четвірка ABBA майже через 40 років після розпаду повернулася в повному складі, випустивши новий альбом і спродюсувавши єдиний у своєму роді концерт, в якому, за повідомленням The New York Times, учасники гурту представлені як ABBAtars — цифрові версії їхнього зразка 1979 року.

Voyage, дев'ятий альбом ABBA, який є продовженням The Visitors 1981 року, вийшов опівночі за місцевим часом 5 листопада, згідно з офіційною сторінкою ABBA у Facebook.

[ + – ] Альбом Voyage з'явився у доступі опівночі 5 листопада

У ньому представлено 10 нових пісень, зокрема I Still Have Faith in You, яка є темою возз'єднання гурту, повідомляє CBS News. З вересня кліп на цей трек набрав 26 мільйонів переглядів на YouTube.

"Ми просто написали найкращі пісні, які ми можемо прямо зараз. Я написав тексти, в які я вклав деякі зі своїх думок про минулі 40 років і додав глибини, яка, сподіваюся, приходить з віком і відрізняє їх від текстів, які я створював 40 років тому", — сказав журналістам учасник колективу Б'єрн Ульвеус.

[ + – ] Кліп на пісню I Still Have Faith in You переглянули понад 26 млн разів

Усі треки, які записала група, дуже схожі звучанням на те, що виконувала АВВА на піку популярності. За словами музикантів, вони не стали гнатися за модними тенденціями з двох причин. По-перше, їм хотілося відтворюватися дух старої доброї АВВА, а по-друге, в сучасній музиці вони не знайшли нічого того, що б їм хотілося увічнити у своєму альбомі.

ABBA почала записувати альбом у 2018 році та не планує випускати більше альбомів. Незважаючи на те, що є щонайменше дві незакінчені пісні, які не потрапили до альбому.

Після виходу альбому, біля музичних магазинів вишикувалися черги з охочих придбати диск.

На додаток до випуску нового альбому ABBA також запускає єдиний у своєму роді концерт у віртуальній реальності наступного року.

[ + – ] Нові треки АВВА звучать так само, як 40 років тому

Ідея шоу виникла п'ять років тому і враховує будівництво арени на 3 000 місць у Лондоні, виступ гурту, а також активну участь заснованої Джорджем Лукасом компанії з візуальних ефектів Industrial Light & Magic для створення AВВАtars.

Щоб пожвавити постановку, ABBA взяла участь у п'ятитижневій сесії запису руху зі 160 камерами. За повідомленням CBS News, учасники групи були одягнені в костюми, що обтягують, покриті датчиками, щоб фіксувати кожен рух. Потім до знятого матеріалу було застосовано процес редагування для створення цифрових аватарів 1979 року.

[ + – ] Учасники АВВА на зйомках для створення цифрових аватарів Фото: ABBA Voyage/Twitter

"Ви повинні розуміти, що ми весь час стикаємося з молодими людьми на телебаченні, на фотографіях тощо. Усі запитують нас, що, напевно, це було дуже дивно, але я так не думаю. Це абсолютно звичайно. Кожен мусить мати свій аватар", — зазначив Ульвеус.

Концерт у віртуальній реальності запланований на 27 травня 2022 року та відбудеться у лондонському Олімпійському парку королеви Єлизавети.

Група АВВА — шведська поп-група, що існувала у 1972—1982 роках і названа за першими літерами імен виконавців: Агнета Фельтског, Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон, Ані-Фрід Лінгстад. Вона є найуспішнішим скандинавським поп-колективом у світі й одним із найпопулярніших гуртів за всю історію поп-музики.