Гурт Linkin Park випустив перший кліп на пісню "Two Faced" у новому складі (відео)

"Two Faced" — сингл, який увійшов до першого за сім років альбому колективу під назвою "From Zero". Linkin Park повернулися на сцену з новою солісткою Емілі Армстронг.

Американський рок-гурт Linkin Park, новою солісткою якого стала Емілі Армстрог, замінивши покійного Честера Беннінгтона, випустив кліп на хард-роковий сингл "Two Faced" з першого за кілька років альбому під назвою "From Zero". Його реліз призначено на 15 листопада, пише Loudwire.

Як і багато пісень Linkin Park, "Two-Faced" заглиблюється в тему стосунків. У цьому разі йдеться про те, щоб усвідомити, що ви, можливо, не на одній хвилі зі своїм партнером, і провина, найімовірніше, ляже на нього.

Кліп на пісню "Two Faced"

"Минулого разу я висів на волосині / Намагаючись сказати, що я не такий, але я влип по вуха / Ось тоді я зрозумів, до чого це призвело / Починаючи розуміти, що ти поставив мене за край", — співає Майк Шинода в якийсь момент.

Натомість туга Емілі Армстронг за ситуацією, що склалася, відчувається через її потужний вокал. Повторення рядка "Я не чую, як думаю сама" завершується гучним "Припини кричати на мене", що відчувається настільки ж потужним, як і заява Честера Беннінгтона "Стули пельку, коли я говорю з тобою".

Платівка "From Zero" знаменує собою загальне повернення гурту після їхнього альбому 2017 року "One More Light". Робота продемонструє наступну главу гурту з Емілі Армстронг і новим барабанщиком Коліном Бріттеном.

Крім альбому, учасники гурту вже повідомили про світове турне у 2025 році. Linkin Park охопить концертами Північну Америку, Європу, Азію та Латинську Америку за участю спеціальних гостей у певні дати, включно з Queens of the Stone Age, Spiritbox і AFI.

"Повернення в тур було неймовірним. Підтримка фанатів приголомшує, і ми готові поширити цю енергію ще далі по всьому світу. "From Zero" — це нова глава для нас, і ми так раді поділитися нею з усіма в більшому масштабі", — сказав Шинода.

Раніше гурт представив сингл "The Emptiness Machine". Він моментально став світовим хітом, увійшовши до п'ятірки найкращих у глобальному чарті Spotify. Пісня посіла перше місце як на Alternative, так і на Rock Radio, злетіла на перше місце в чарті Billboard Alternative і Rock Airplay і проникла в Billboard Hot 100 на 21-ше місце.

Вона набрала безпрецедентні для сучасної рок-пісні цифри на DSP, зібравши понад 95 мільйонів прослуховувань на Spotify і 28 мільйонів переглядів на YouTube музичного відео. Крім того, Linkin Park щойно досягли ще однієї позначки, перевищивши 54 мільйони щомісячних слухачів на Spotify і ставши "найпрослуховуванішим рок-гуртком на платформі" та одним із "40 найпрослуховуваніших артистів у світі на платформі".

Раніше Фокус писав, що син Честера Беннінгтона розкритикував Linkin Park через нову солістку.