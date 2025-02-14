Відомий український гурт припиняє діяльність: деталі (фото, відео)

Учасники гурту "діти інженерів" поки не прощаються і обіцяють випустити кілька треків. Втім, "усе хороше коли-небудь закінчується" і артисти ухвалили сумне, але необхідне рішення взяти тривалу паузу.

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Відомий український гурт "діти інженерів" оголосив про паузу у творчій діяльності. Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.

"Усе хороше коли-небудь закінчується. 5 чудових років ми створювали музику, яку дуже любили, і ділились нею з вами, віддавали та отримували на концертах, спілкувались, розчулювались історіями та співали кожен рядок пісень", — зазначили "діти інженерів".

Втім, наразі артисти беруть тривалу паузу у творчості.

"Для нас це сумне, але необхідне рішення. Ми не знаємо як складеться майбутнє, тому не хочемо прощатись", — наголосили музиканти.

Окрім цієї новини, "діти інженерів" пообіцяли фанатам випустити кілька треків найближчим часом.

"Можливо ще трохи зможемо вас порадувати і здивувати", — написали артисти.

А в травні гурт пропонує зустрітись у Києві на поки фінальному концерті. Деталі зустрічі музиканти повідомлять згодом.

Гурт "діти інженерів"

"До останнього буду чекати на ваше повернення", "Будь ласка, не закінчуйте карʼєру. Бо ви перші україномовні виконавці, яких я почав слухати після 24 лютого. Я дуже сподіваюсь, що ваша творчість на цьому не припиниться", "не буду це лайкати, моє серце розбите. Я обожнюю ваші пісні і буду сподіватись, що це все ж таки пауза, а не фінал", — відреагували фанати гурту.

Що відомо про гурт "діти інженерів"

Український рок-гурт створений 2020 року в Києві. Вони грають музику в жанрах гаражний рок, ґрандж, поппанк, панк-рок. Артисти часто проводять збори на потреби СОУ.

На YouTube-канал музикантів підписано понад 30 тисяч користувачів мережі. Їхні треки набирають мільйони переглядів.

А пісня гурту "ОМГ" була додана до саундтреків гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Пісня гурту "діти інженерів"

Нагадаємо, що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на "Євробачення-2025".

Також Фокус брав інтервʼю в гурту "ДК Енергетик".