Відомий український гурт припиняє діяльність: деталі (фото, відео)
Учасники гурту "діти інженерів" поки не прощаються і обіцяють випустити кілька треків. Втім, "усе хороше коли-небудь закінчується" і артисти ухвалили сумне, але необхідне рішення взяти тривалу паузу.
Відомий український гурт "діти інженерів" оголосив про паузу у творчій діяльності. Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.
"Усе хороше коли-небудь закінчується. 5 чудових років ми створювали музику, яку дуже любили, і ділились нею з вами, віддавали та отримували на концертах, спілкувались, розчулювались історіями та співали кожен рядок пісень", — зазначили "діти інженерів".
Втім, наразі артисти беруть тривалу паузу у творчості.
"Для нас це сумне, але необхідне рішення. Ми не знаємо як складеться майбутнє, тому не хочемо прощатись", — наголосили музиканти.
Окрім цієї новини, "діти інженерів" пообіцяли фанатам випустити кілька треків найближчим часом.
"Можливо ще трохи зможемо вас порадувати і здивувати", — написали артисти.
А в травні гурт пропонує зустрітись у Києві на поки фінальному концерті. Деталі зустрічі музиканти повідомлять згодом.
"До останнього буду чекати на ваше повернення", "Будь ласка, не закінчуйте карʼєру. Бо ви перші україномовні виконавці, яких я почав слухати після 24 лютого. Я дуже сподіваюсь, що ваша творчість на цьому не припиниться", "не буду це лайкати, моє серце розбите. Я обожнюю ваші пісні і буду сподіватись, що це все ж таки пауза, а не фінал", — відреагували фанати гурту.
Що відомо про гурт "діти інженерів"
Український рок-гурт створений 2020 року в Києві. Вони грають музику в жанрах гаражний рок, ґрандж, поппанк, панк-рок. Артисти часто проводять збори на потреби СОУ.
На YouTube-канал музикантів підписано понад 30 тисяч користувачів мережі. Їхні треки набирають мільйони переглядів.
А пісня гурту "ОМГ" була додана до саундтреків гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Нагадаємо, що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на "Євробачення-2025".
Також Фокус брав інтервʼю в гурту "ДК Енергетик".