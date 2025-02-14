Известная украинская группа прекращает деятельность: детали (фото, видео)

Участники группы "дети инженеров" пока не прощаются и обещают выпустить несколько треков. Впрочем, "все хорошее когда-нибудь заканчивается" и артисты приняли печальное, но необходимое решение взять длительную паузу.

Related video

Известная украинская группа "дети инженеров" объявила о паузе в творческой деятельности. Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.

"Все хорошее когда-нибудь заканчивается. 5 замечательных лет мы создавали музыку, которую очень любили, и делились ею с вами, отдавали и получали на концертах, общались, умилялись историями и пели каждую строчку песен", — отметили "дети инженеров".

Впрочем, сейчас артисты берут длительную паузу в творчестве.

"Для нас это печальное, но необходимое решение. Мы не знаем как сложится будущее, поэтому не хотим прощаться", — отметили музыканты.

Кроме этой новости, "дети инженеров" пообещали фанатам выпустить несколько треков в ближайшее время.

"Возможно еще немного сможем вас порадовать и удивить", — написали артисты.

А в мае группа предлагает встретиться в Киеве на пока финальном концерте. Детали встречи музыканты сообщат позже.

Группа "дети инженеров"

"До последнего буду ждать вашего возвращения", "Пожалуйста, не заканчивайте карьеру. Потому что вы первые украиноязычные исполнители, которых я начал слушать после 24 февраля. Я очень надеюсь, что ваше творчество на этом не прекратится", "не буду это лайкать, мое сердце разбито. Я обожаю ваши песни и буду надеяться, что это все же пауза, а не финал", — отреагировали фанаты группы.

Что известно о группе "дети инженеров"

Украинская рок-группа создана в 2020 году в Киеве. Они играют музыку в жанрах гаражный рок, грандж, поппанк, панк-рок. Артисты часто проводят сборы на нужды СОУ.

На YouTube-канал музыкантов подписано более 30 тысяч пользователей сети. Их треки набирают миллионы просмотров.

А песня группы "ОМГ" была добавлена в саундтреки игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Песня группы "дети инженеров"

Напомним, что известно о группе Ziferblat, которая победила в Нацотборе на "Евровидение-2025".

Также Фокус брал интервью у группы "ДК Энергетик".