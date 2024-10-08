Фронтмен Måneskin розпочав сольну кар'єру: що сталося з гуртом (відео)

Даміано Давид представив свою першу пісню для дебютного сольного альбому і розповів про плани в особистому житті.

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25-річний італійський артист Даміано Давид, соліст рок-гурту Måneskin, заявив, що колектив бере паузу. Про це він розповів ведучому шоу "Che Tempo Che Fa" Фабіо Фаціо, пише Rolling Stone Italia.

Артист уже пробує себе в сольній кар'єрі та вперше виконав дебютний сингл "Silverlines".

"Через багато років я досяг точки, коли мені потрібно було висловити іншу сторону себе, ту сторону, яку я тримав прихованою. Я зрозумів, що для мене любов — це відправна точка, а не точка прибуття", — сказав Даміано.

Silverlines" — перша сольна пісня Даміано Давида

У бесіді з Фаціо Даміано поділився своїм досвідом сольного виступу на гала-концерті MusiCares на честь Джона Бон Джові в лютому.

"Найстрашніший вечір у моєму житті. Це був перший раз, коли я співав один. Я мав зробити кавер на Bon Jovi. Коли я вийшов на сцену, перед сценою стояли Бон Джові, Спрінгстін і Пол Маккартні, їх освітлювало одне світло, і я подумав: "Я не впевнений, що хочу це робити"".

Артист виконав пісню "Keep the Faith", удостоївшись компліментів від фронтмена гурту Bon Jovi.

Тепер артист зайнятий підготовкою свого першого сольного альбому, до якого увійде трек "Silverlines". Він поки не розкриває ні його назви, ні дати релізу.

Щодо Måneskin, яка перемогла 2021 року на "Євробаченні", то Давид сказав:

"Усе ок! Ми друзі з Måneskin, як і раніше".

В одному з попередніх інтерв'ю він стверджував, що гурт не розпадається:

"Ми багато працювали і зробили все, що могли. Зараз є можливість зробити перерву і подумати про те, що ми хочемо робити поодинці. Немає про що переживати"".

Давид привідкрив і завісу над своїм особистим життям і стосунками з 28-річною американською актрисою Дав Кемерон.

Про роман італійця й американки подейкують уже понад рік. Перші повідомлення про флірт датуються 2023 роком, коли їх сфотографували в Бразилії, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Вони дебютували як пара 3 лютого 2024 року, з'явившись разом на червоній доріжці премії "Греммі". Відтоді в соціальних мережах часто з'являлися спільні фотографії та любовні зізнання. У травні Даміано Давид приїхав на Met Gala 2024 у компанії Дав Кемерон

Даміано пояснив, що Дав Кемерон не змогла супроводжувати його в ефірі "Che Tempo Che Fa" через деякі робочі зобов'язання. На запитання Фабіо Фаціо, де їхнє місце проживання, Даміано відповів:

"Вона живе в Лос-Анджелесі, я живу в Римі. Ми думаємо про переїзд, про те, щоб жити разом".

Раніше Фокус писав, що Даміано сам собі зробив татуювання на животі.