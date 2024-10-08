Фронтмен Måneskin началь сольную карьеру: что случилось с группой (видео)

Дамиано Давид представил свою первую песню для дебютного сольного альбома и рассказал о планах в личной жизни.

Related video

25-летний итальянский артист Дамиано Давид, солист рок-группы Måneskin, заявил, что коллектив берет паузу. Об этом он рассказал ведущему шоу "Che Tempo Che Fa" Фабио Фацио, пишет Rolling Stone Italia.

Артист уже пробует себя в сольной карере и впервые исполнил дебютный сингл "Silverlines".

"Спустя много лет я достиг точки, когда мне нужно было выразить другую сторону себя, ту сторону, которую я держал скрытой. Я понял, что для меня любовь — это отправная точка, а не точка прибытия", – сказал Дамиано.

Silverlines" – первая сольная песня Дамиано Давида

В беседе с Фацио Дамиано поделился своим опытом сольного выступления на гала-концерте MusiCares в честь Джона Бон Джови в феврале.

"Самый страшный вечер в моей жизни. Это был первый раз, когда я пел один. Я должен был сделать кавер на Bon Jovi. Когда я вышел на сцену, перед сценой стояли Бон Джови, Спрингстин и Пол Маккартни, их освещал один свет, и я подумал: "Я не уверен, что хочу это делать"".

Артист исполнил песню "Keep the Faith", удостоившись комплиментов от фронтмена группы Bon Jovi.

Теперь артист занят подготовкой своего первого сольного альбома, в который войдет трек "Silverlines". Он пока не раскрывает ни его название, ни дату релиза.

Что касается Måneskin, которая победила в 2021 году ан "Евровидении", то Давид сказал:

"Все ок! Мы друзья с Måneskin, как и прежде".

В одном из предыдущих интервью он утверждал, что группа не распадается:

"Мы много работали и сделали все, что могли. Сейчас есть возможность сделать перерыв и подумать о том, что мы хотим делать в одиночку. Не о чем переживать"".

Давид приоткрыл и завесу над своей личной жизнью и отношениях с 28-летней американской актрисой Дав Кэмерон.

О романе итальянца и американки поговаривают уже больше года. Первые сообщения о флирте датируются 2023 годом, когда их сфотографировали в Бразилии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Они дебютировали как пара 3 февраля 2024 года, появившись вместе на красной дорожке премии "Грэмми". С тех пор в социальных сетях часто появлялись совместные фотографии и любовные признания. В мае Дамиано Давид приехал на Met Gala 2024 в компании Дав Кэмерон

Дамиано объяснил, что Дав Кэмерон не смогла сопровождать его в эфире "Che Tempo Che Fa" из-за некоторых рабочих обязательств. На вопрос Фабио Фацио, где их место жительства, Дамиано ответил:

"Она живет в Лос-Анджелесе, я живу в Риме. Мы думаем о переезде, о том, чтобы жить вместе".

Ранее Фокус писал, что Дамиано сам себе сделал татуировку на животе.