Солист группы Måneskin официально подтвердил новые отношения

Дамиано Давид и его новая девушка Дав Камерон вместе провели романтическое свидание на пляже.

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Итальянский рокер Дамиано Давид и американская актриса Дав Камерон официально подтвердили, что встречаются. 24-летний Дамиано и бывшая звезда Диснея были замечены на пляже Бонди во время тура группы Måneskin в Сиднее. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара даже выбрала парные образы, появившись на пляже в черных куртках и свободных джинсах.

Дамиано Давид, как настоящий джентльмен, даже нес туфли своей девушки, пока они выбирались с пляжа.

Дав Камерон и Дамиано Давид

Это первый раз, когда Дамиано и Дав видели вместе. Хотя ранее давний поклонник группы Måneskin предполагал, что пара встречается еще несколько месяцев назад.

Дав Камерон и Дамиано Давид

Ранее Дав Камерон встречалась со своим партнером по сериалу "Лив и Мэдди" — Райаном Маккартаном. 14 апреля 2016 года пара объявила о помолвке, но в октябре они ее отменили и расстались.

С декабря 2016 по 2020 год Дав встречалась с коллегой по серии фильмов "Наследники" и телесериалу "Полярная звезда" Томасом Доэрти.

Но они расстались и через год стали появляться слухи, что Дав встречается с Дамиано. Она подписалась на него в Instagram и справно лайкала его посты.

Между тем, Дамиано встречался с моделью Джорджией Солери с 2017 года, пока пара не рассталась в июне этого года, когда его поймали целующимся с другой женщиной в ночном клубе.

В сентябре 2022 года Дав начала появляться на концертах Måneskin и публиковать видео с Дамиано в своих аккаунтах в социальных сетях.

Дав Камерон

Впервые пару сфотографировали вместе на вечеринке после его концерта в октябре, где они были замечены в объятиях друг друга.

Позже в том же году во время интервью Måneskin он рассказал, что Дав стала самым известным человеком, который заходил в его личные сообщения.

Напомним, ранее появлялись слухи, что Дамиано Давид начал встречаться с Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд.

Дамиано Давид и группа Måneskin прославились на весь мир после их победы на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.