В Сети появился слух о том, что Кайя Гербер и солист Måneskin Дамиано Давид встречаются

Впрочем, никто из них не прокомментировал эти слухи.

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Интересный слух обсуждают на портале звездных сплетен Deux Moi. Якобы дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер и солист группы Måneskin Дамиано Давид встречаются.

Deux Moi хоть и не может считаться авторитетным ресурсом, но часто появляющиеся там слухи в итоге подтверждались. Так там впервые появилась информация о романе Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона, и скриншоты переписок Арми Хаммера, в которых он делился своими фантазиями на тему каннибализма.

Теперь на портале пишут, что Кайя Гербер и Дамиано Давид встречаются.

[ + – ] Дамиано Давид Фото: Instagram ykaaar

Анонимный источник уверяет, что 21-летнюю Кайю и 23-летнего Дамиано вместе на одной вечеринке в ночном клубе Dirty Mondays.

Этот слух шокировал поклонников модели и музыканта, ведь официально у них есть отношения с другими людьми.

Кайя встречается с актером Остином Батлером, который сыграл Элвиса Пресли в байопике База Лурмана. А у Дамиано Давида отношения с моделью Джорджией Солери. Однако последняя совместная фотография с Джорджией в Instagram Давида появлялась только в сентябре. Впрочем, сейчас у Måneskin концертный тур и снимки с коллегами по группе у него на страничке появляются куда чаще, чем с его девушкой.

[ + – ] Дамиано Давид со своей девушкой Фото: Instagram ykaaar

Напомним, Дамиано Давид и группа Måneskin прославились на весь мир после их победы на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Их выступления обычно отличаются откровенностью, из-за чего с трансляцией возникают проблемы. Так, во время выступления на американской музыкальной премии MTV VMA 2022, большинство выступления Дамиано и его группы просто не показали.