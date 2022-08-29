MTV критикуют за цензуру выступления Måneskin

Maneskin выступали в своем стиле, но трансляцию прерывали из-за обнаженных частей тела

Итальянские победители "Евровидения" вышли на сцену в "голых" нарядах, впрочем, как и всегда. Они исполняли свой хит Supermodel. Но MTV разочаровали своих зрителей, показывая выступление лишь частично и на общем плане. Об этом пишет NYpost.

Итальянская группа Måneskin выиграла в номинации "Лучшее альтернативное видео" на американской музыкальной премии MTV VMA 2022 и выступила на церемонии награждения со своей песней Supermodel.

[ + – ] Цензурированная версия выступления Måneskin на MTV VMA 2022

Выступление получилось настолько ярким, что кое-где его даже попытались цензурировать. Пока солист Дамиано Давид пел в кожаных брюках, обнажающих зад, гитаристка Виктория Де Анджелис осталась без топа и для целомудренного MTV это было уже слишком.

Они перебивали выступление общими видами зала и если и показывали итальянцев, то только на общем плане.

[ + – ] Måneskin без цензуры

Зрители были в ярости. И главным образом из-за лицемерия.

"То есть, Ники Минаж может имитировать мастурбацию на сцене, а Виктория из Måneskin не может показать неприкрытый сосок? MTV, вы серьезно?", — написал один из зрителей в соцсетях.

"Я не могу поверить, у "Манескин" было самое захватывающее выступление из всех #vmas, а MTV зацензурил весь этот чертов сет! Справедливость для Måneskin!", — написал другой пользователь.

[ + – ] Перформанс Måneskin

"Я ждал их до 5.30 утра, а вы показываете нам 30% их шоу! Вы испортили их выступление!, — написал фанат группы из Италии.

Напомним, ранее Фокус показал самые откровенные "голые" наряды с церемонии награждения MTV. И члены группы Måneskin не разочаровали поклонников на красной дорожке.