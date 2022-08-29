MTV критикують за цензуру виступу Måneskin

Maneskin виступали у своєму стилі, але трансляцію переривали через оголені частини тіла.

Італійські переможці "Євробачення" вийшли на сцену в "голих" вбраннях, як і завжди. Вони виконували свій хіт Supermodel. Але MTV розчарували своїх глядачів, показуючи виступ лише частково та на загальному плані. Про це пише NYpost.

Італійський гурт Måneskin виграв у номінації "Найкраще альтернативне відео" на американській музичній премії MTV VMA 2022 і виступив на церемонії нагородження зі своєю піснею Supermodel.

[ + – ] Цензурована версія виступу Måneskin на MTV VMA 2022

Виступ вийшов настільки яскравим, що де-не-де його навіть спробували цензурувати. Поки соліст Даміано Давид співав у шкіряних штанах, що оголюють зад, гітаристка Вікторія Де Анджеліс залишилася без топа, і для доброчесного MTV це було вже надто.

Вони перебивали виступ загальними видами залу, і якщо й показували італійців, то лише на загальному плані.

[ + – ] Måneskin без цензури

Глядачі були люті. І головним чином через лицемірство.

"Тобто, Нікі Мінаж може імітувати мастурбацію на сцені, а Вікторія з Måneskin не може показати неприкритий сосок? MTV, ви серйозно?" — написав один із глядачів у соцмережах.

"Я не можу повірити, у "Манескіна" був найзахопливіший виступ із усіх #vmas, а MTV зацензурив весь цей чортів сет! Справедливість для Måneskin!" — написав інший користувач.

[ + – ] Перформанс Måneskin

"Я чекав їх до 5:30 ранку, а ви показуєте нам 30% їхнього шоу! Ви зіпсували їхній виступ!" — написав фанат гурту з Італії.

Нагадаємо, раніше Фокус показав найвідвертіші "голі" вбрання з церемонії нагородження MTV. І члени гурту Måneskin не розчарували шанувальників на червоній доріжці.