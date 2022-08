Тейлор Свіфт і Måneskin. Найголіші вбрання церемонії MTV

Вручення премії відбулося вночі 29 серпня, і селебриті порадували фанатів відвертими вбраннями.

Уночі 29 серпня відбулося вручення найпрестижнішої музичної премії MTV Video Music Awards 2022. Традиційно, червоною доріжкою пройшли селебриті в найекстравагантніших і найоригінальніших вбраннях. Суворого дрес-коду, як на "Оскарі" чи "Еммі", тут немає.

Тож кількість "голих" нарядів просто зашкалювала. Причому оголитися у 2022 році під кінець літа вирішили як жінки, так і чоловіки.

Тріумфаторкою вечора й однією з ікон стилю стала Тейлор Свіфт, отримавши статуетку "космонавта" в номінаціях "Відео року" та "Найкраще довге відео" за All Too Well. Піснею року стала Happier Than Ever від Біллі Айліш.

Виконавцем року назвали Bad Bunny, і він уже увійшов в історію премії — він став першим пуерториканським виконавцем, який отримав цю нагороду. Порадував він шанувальників і поцілунком із танцюристом на сцені.

У номінації "Альбом року" переміг Гаррі Стайлз за Harry's House, нагороду в номінації MTV Video Music Award for Best Video for Good забрала Lizzo за About Damn Time.

Найкращим гуртом стали BTS, найкращим новим виконавцем — Дав Кемерон, а піснею літа назвали First Class Джека Харлоу.

Нікі Мінаж повернулася та перемогла у номінації "Краще хіп-хоп відео" з Do We Have a Problem?

Далі статуетки роздали так:

Найкраще латинське відео – Anitta, Envolver

Найкраще K-Pop відео – Lisa, Lalisa

Найкраща спільна робота — Lil Nas X і Джек Харлоу, Industry Baby

Найкраще альтернативне відео – Måneskin, I Wanna Be Your Slave

Найкраще поп-відео – Гаррі Стайлс, As It Was

Найкраще R&B-відео – The Weeknd, Out Of Time

Найкраще рок-відео – Red Hot Chili Peppers, Black Summer

Найкращі візуальні ефекти – Lil Nas X та Джек Харлоу, Industry Baby

Але червона доріжка порадувала шанувальників не менше ніж шоу. Адже за час пандемії всі скучили за проходами зірок у шикарних, а найчастіше і шакуючих вбраннях. Фокус вибрав "найголіші" вбрання церемонії.

[ + – ] Тейлор Свіфт у блискучому вбранні від Oscar de la Renta

Тейлор Свіфт з'явилася в "голій" сукні від Oscar de la Renta. По суті, це були гірлянди кришталевих намистів, художньо поплутані в стратегічних місцях. Сидіти на намистах може було й незручно, але Тейлор виглядала дивовижно.

[ + – ] Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli Фото: Twitter Anitta [ + – ] Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli Фото: Twitter Anitta

Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli, що сміливо оголює одну груди і прикраси від Tiffany&Co.

[ + – ] Måneskin патріотично обирають Gucci Фото: Instagram amber asaly [ + – ] Måneskin патріотично обирають Gucci Фото: Instagram amber asaly

Трюк із оголеними грудьми повторила і гітаристка Måneskin Вікторія Де Анджеліс. Втім, голі вбрання від Gucci обрали всі члени групи, бо це патріотично і дуже театрально.

[ + – ] Lil Nas X у пір'ї від Harris Reed Фото: Скриншот

Lil Nas X у Harris Reed повторив образ супермоделі Іман кілька років тому. І виявилося, що вбрання в пір'ї добре виглядає і з голим торсом.

[ + – ] Ешлі Грем у чорній сукні від Houghton Фото: instagram.com/ashleygraham [ + – ] Ешлі Грем у чорній сукні від Houghton Фото: instagram.com/ashleygraham

Ешлі Грем, яка недавно народила близнюків, з'явилася в чорній сукні від Houghton. До речі, цьогорічного чорного кольору на червоній доріжці було дуже багато.

[ + – ] Бібі Рекса та її декольте від Vivienne Westwood

Бібі Рекса обрала класичну сукню від Vivienne Westwood: з глибоким декольте та високим розрізом. Корсети цього року на MTV також були у трендах.

[ + – ] Конан Грей – кумир підлітків

Зірка, що створила собі ім'я в соцмережах – Конан Грей, нарешті виліз із ліжка, в якому, як він сам розповідав, він і творить свою музику, і з'явився на червоній доріжці у повітряному пеньюарі від Harris Reed.