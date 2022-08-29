Тейлор Свіфт і Måneskin. Найголіші вбрання церемонії MTV
Вручення премії відбулося вночі 29 серпня, і селебриті порадували фанатів відвертими вбраннями.
Уночі 29 серпня відбулося вручення найпрестижнішої музичної премії MTV Video Music Awards 2022. Традиційно, червоною доріжкою пройшли селебриті в найекстравагантніших і найоригінальніших вбраннях. Суворого дрес-коду, як на "Оскарі" чи "Еммі", тут немає.
Тож кількість "голих" нарядів просто зашкалювала. Причому оголитися у 2022 році під кінець літа вирішили як жінки, так і чоловіки.
Тріумфаторкою вечора й однією з ікон стилю стала Тейлор Свіфт, отримавши статуетку "космонавта" в номінаціях "Відео року" та "Найкраще довге відео" за All Too Well. Піснею року стала Happier Than Ever від Біллі Айліш.
Виконавцем року назвали Bad Bunny, і він уже увійшов в історію премії — він став першим пуерториканським виконавцем, який отримав цю нагороду. Порадував він шанувальників і поцілунком із танцюристом на сцені.
У номінації "Альбом року" переміг Гаррі Стайлз за Harry's House, нагороду в номінації MTV Video Music Award for Best Video for Good забрала Lizzo за About Damn Time.
Найкращим гуртом стали BTS, найкращим новим виконавцем — Дав Кемерон, а піснею літа назвали First Class Джека Харлоу.
Нікі Мінаж повернулася та перемогла у номінації "Краще хіп-хоп відео" з Do We Have a Problem?
Далі статуетки роздали так:
Найкраще латинське відео – Anitta, Envolver
Найкраще K-Pop відео – Lisa, Lalisa
Найкраща спільна робота — Lil Nas X і Джек Харлоу, Industry Baby
Найкраще альтернативне відео – Måneskin, I Wanna Be Your Slave
Найкраще поп-відео – Гаррі Стайлс, As It Was
Найкраще R&B-відео – The Weeknd, Out Of Time
Найкраще рок-відео – Red Hot Chili Peppers, Black Summer
Найкращі візуальні ефекти – Lil Nas X та Джек Харлоу, Industry Baby
Але червона доріжка порадувала шанувальників не менше ніж шоу. Адже за час пандемії всі скучили за проходами зірок у шикарних, а найчастіше і шакуючих вбраннях. Фокус вибрав "найголіші" вбрання церемонії.
Тейлор Свіфт з'явилася в "голій" сукні від Oscar de la Renta. По суті, це були гірлянди кришталевих намистів, художньо поплутані в стратегічних місцях. Сидіти на намистах може було й незручно, але Тейлор виглядала дивовижно.
Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli, що сміливо оголює одну груди і прикраси від Tiffany&Co.
Трюк із оголеними грудьми повторила і гітаристка Måneskin Вікторія Де Анджеліс. Втім, голі вбрання від Gucci обрали всі члени групи, бо це патріотично і дуже театрально.
Lil Nas X у Harris Reed повторив образ супермоделі Іман кілька років тому. І виявилося, що вбрання в пір'ї добре виглядає і з голим торсом.
Ешлі Грем, яка недавно народила близнюків, з'явилася в чорній сукні від Houghton. До речі, цьогорічного чорного кольору на червоній доріжці було дуже багато.
Бібі Рекса обрала класичну сукню від Vivienne Westwood: з глибоким декольте та високим розрізом. Корсети цього року на MTV також були у трендах.
Зірка, що створила собі ім'я в соцмережах – Конан Грей, нарешті виліз із ліжка, в якому, як він сам розповідав, він і творить свою музику, і з'явився на червоній доріжці у повітряному пеньюарі від Harris Reed.