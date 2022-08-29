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Стиль життя

Тейлор Свіфт і Måneskin. Найголіші вбрання церемонії MTV

тейлор свіфт, МТВ, гола сукня, MTV
Фото: Instagram amber asaly | Тейлор Свіфт і її сукня з кристалів

Вручення премії відбулося вночі 29 серпня, і селебриті порадували фанатів відвертими вбраннями.

Уночі 29 серпня відбулося вручення найпрестижнішої музичної премії MTV Video Music Awards 2022. Традиційно, червоною доріжкою пройшли селебриті в найекстравагантніших і найоригінальніших вбраннях. Суворого дрес-коду, як на "Оскарі" чи "Еммі", тут немає.

Тож кількість "голих" нарядів просто зашкалювала. Причому оголитися у 2022 році під кінець літа вирішили як жінки, так і чоловіки.

Тріумфаторкою вечора й однією з ікон стилю стала Тейлор Свіфт, отримавши статуетку "космонавта" в номінаціях "Відео року" та "Найкраще довге відео" за All Too Well. Піснею року стала Happier Than Ever від Біллі Айліш.

Виконавцем року назвали Bad Bunny, і він уже увійшов в історію премії — він став першим пуерториканським виконавцем, який отримав цю нагороду. Порадував він шанувальників і поцілунком із танцюристом на сцені.

У номінації "Альбом року" переміг Гаррі Стайлз за Harry's House, нагороду в номінації MTV Video Music Award for Best Video for Good забрала Lizzo за About Damn Time.

Найкращим гуртом стали BTS, найкращим новим виконавцем — Дав Кемерон, а піснею літа назвали First Class Джека Харлоу.

Нікі Мінаж повернулася та перемогла у номінації "Краще хіп-хоп відео" з Do We Have a Problem?

Далі статуетки роздали так:

Найкраще латинське відео – Anitta, Envolver

Найкраще K-Pop відео – Lisa, Lalisa

Найкраща спільна робота — Lil Nas X і Джек Харлоу, Industry Baby

Найкраще альтернативне відео – Måneskin, I Wanna Be Your Slave

Найкраще поп-відео – Гаррі Стайлс, As It Was

Найкраще R&B-відео – The Weeknd, Out Of Time

Найкраще рок-відео – Red Hot Chili Peppers, Black Summer

Найкращі візуальні ефекти – Lil Nas X та Джек Харлоу, Industry Baby

Але червона доріжка порадувала шанувальників не менше ніж шоу. Адже за час пандемії всі скучили за проходами зірок у шикарних, а найчастіше і шакуючих вбраннях. Фокус вибрав "найголіші" вбрання церемонії.

Тейлор Свіфт у блискучому вбранні від Oscar de la Renta

Тейлор Свіфт з'явилася в "голій" сукні від Oscar de la Renta. По суті, це були гірлянди кришталевих намистів, художньо поплутані в стратегічних місцях. Сидіти на намистах може було й незручно, але Тейлор виглядала дивовижно.

Schiaparelli, анітта, МТВ, голе плаття, MTV
Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli
Фото: Twitter Anitta
Schiaparelli, анітта, МТВ, гола сукня, MTV
Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli
Фото: Twitter Anitta

Співачка Анітта обрала червону сукню від Schiaparelli, що сміливо оголює одну груди і прикраси від Tiffany&Co.

МТВ, голе плаття, MTV, Måneskin, Вікторія Де Анджеліс
Måneskin патріотично обирають Gucci
Фото: Instagram amber asaly
МТВ, голе плаття, MTV, Måneskin, Вікторія Де Анджеліс
Måneskin патріотично обирають Gucci
Фото: Instagram amber asaly

Трюк із оголеними грудьми повторила і гітаристка Måneskin Вікторія Де Анджеліс. Втім, голі вбрання від Gucci обрали всі члени групи, бо це патріотично і дуже театрально.

мтв, гола сукня, MTV, Lil Nas X
Lil Nas X у пір'ї від Harris Reed
Фото: Скриншот

Lil Nas X у Harris Reed повторив образ супермоделі Іман кілька років тому. І виявилося, що вбрання в пір'ї добре виглядає і з голим торсом.

Ешлі Грем, мтв, гола сукня
Ешлі Грем у чорній сукні від Houghton
Фото: instagram.com/ashleygraham
Ешлі Грем у чорній сукні від Houghton
Ешлі Грем у чорній сукні від Houghton
Фото: instagram.com/ashleygraham

Ешлі Грем, яка недавно народила близнюків, з'явилася в чорній сукні від Houghton. До речі, цьогорічного чорного кольору на червоній доріжці було дуже багато.

Бібі Рекса та її декольте від Vivienne Westwood

Бібі Рекса обрала класичну сукню від Vivienne Westwood: з глибоким декольте та високим розрізом. Корсети цього року на MTV також були у трендах.

Конан Грей – кумир підлітків

Зірка, що створила собі ім'я в соцмережах – Конан Грей, нарешті виліз із ліжка, в якому, як він сам розповідав, він і творить свою музику, і з'явився на червоній доріжці у повітряному пеньюарі від Harris Reed.