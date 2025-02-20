Блогерка подала на розлучення з чоловіком через те, що він освистав Тейлор Свіфт (відео)

Дівчина вважає, що її чоловік, знаючи про віддане кохання своєї дружини до Тейлор Свіфт, образив не тільки співачку, а й свою половинку.

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Блогерка Луїза Мельчер, у якої в Instagram понад 57 тисяч передплатників, розповіла, що подала на розлучення з чоловіком після того, як той разом із друзями і футбольними фанатами освистав співачку Тейлор Свіфт на фінальній грі Суперкубка на початку лютого. Вона показала документи на розірвання шлюбу і пояснила мотиви свого вчинку.

За її словами, її чоловік досі не вірить у причину розлучення.

"Чесно кажучи, але він, можливо, захоче почати, тому що я щойно подала документи до суду, і ви можете бачити, що дата розлучення – Суперкубок цього року. Я роблю це не тільки через освистування. Я роблю це через усе, що воно представляє в наших стосунках. Я люблю Тейлор Елісон Свіфт із 12 років. Моєму чоловікові вона теж подобається, наприклад, він вмикає її музику, коли ми разом готуємо, у нього є улюблена пісня – "Girl at Home". Але ми були на Суперкубку, там були я, він і п'ять його приятелів. І коли вони виставили Тейлор на Jumbotron, усі його приятелі почали освистувати, і мій чоловік долучився", – каже авторка відео.

Вона вважає, що таким чином чоловік образив не тільки її улюблену артистку:

"І це просто говорить мені все, що мені потрібно знати про цю людину. Адже його не хвилювало, що це зачепить мої почуття. Він просто хотів вписатися в компанію своїх хлопців, його навіть не хвилювало, що він насправді не так себе почуває. Він просто хотів мати крутий вигляд, я думаю. І це не чоловік, це хлопчик. І коли ви бачите це, ви не можете це ігнорувати, тому я розлучаюся з ним".

Мельчер поспішила запевнити, що не піде зі шлюбу з порожніми руками.

"На щастя, у мене є шлюбний договір. Я збережу всі свої активи, а також активи, які я успадкувала, з миром і любов'ю. Він, ймовірно, не повернеться на Суперкубок найближчим часом, тож одним хуліганом для тебе менше. Тейлор, я люблю тебе", – резюмувала вона, показавши пальцями сердечко.

Користувачі неоднозначно відреагували на одкровення Луїзи. Одні раділи за неї, вважаючи її вчинок правильним. Інші ж вважають, що вона дурна, бо розлучається з чоловіком через своє дитяче нереальне кохання до знаменитості, яка й гадки не має про її існування. Були й ті, хто не до кінця повірив у рішення блогерки, вважаючи, що це просто розіграш.

Тейлор була приголомшена 9 лютого, коли її зустріли різким освистуванням на стадіоні Caesars Superdome, де вона підтримувала свого хлопця Тревіса Келсі, який грає за Kansas City Chiefs. Оскільки на грі, мабуть, було більше фанатів Philadelphia Eagles, поп-зірка не отримала гарного прийому, коли камери навели на неї перед початком гри.

Момент, коли Тейлор Свіфт освистали на футбольному матчі

Вона, почувши свист, глузливо покосилася на публіку, а потім продовжила вболівати за команду свого бойфренда, яка в підсумку програла вирішальний матч.

Раніше Фокус писав, що шанувальники Тейлор Свіфт продають браслети і конфетті з її концертів.