Свіфтманія: шанувальники співачки продають браслети та конфетті з її концертів

Тейлор Свіфт дала концерт у рамках Eras Tour в Австралії. І країну захопило безумство: фанати продають в Інтернеті браслети і конфетті з її концертів за величезні гроші.

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Співачка Тейлор Свіфт дала концерт в Австралії з величезним успіхом. Який, утім, трохи затьмарив скандал з її батьком, якого звинуватили в нападі на місцевого фотографа на пристані в Сіднеї. Але тепер фанати заробляють на інших її фанатах, продаючи в інтернеті браслети і навіть конфетті з її концертів. Про це пише Daily Mail.

Тейлор Свіфт полетіла з країни на приватному літаку після семи аншлагових концертів у Мельбурні та Сіднеї.

Виступ Тейлор Свіфт у Мельбурні

А її шанувальники тепер продають свої безкоштовні концертні браслети за сотні доларів на Facebook Marketplace.

Безкоштовні світлодіодні браслети були вручені власникам квитків, які відвідали аншлагові шоу, і вони загорялися синхронно, створюючи захоплюючі візуальні ефекти.

Хоча ціна деяких з них була скромною, деякі продаються за ціною до 300 доларів за штуку.

В одному оголошенні товар описувався як "вживаний", але який виглядає, як новий. І продавець стверджував, що індикатор "все ще блимає".

Інший Swiftie (так називають фанатів Тейлор Свіфт) виставив на продаж сім приголомшливих браслетів за величезну суму в 1200 доларів, водночас вартість кожного браслета становила 171,40 долара.

Сувеніри з концерту Тейлор Свіфт Фото: Соцмережi

Тим часом інші фанати продають невеликі пластикові пакети з конфетті, які, як вони стверджували, зібрали на шоу, за ціною до 50 доларів за десять штук.

Сувеніри з концерту Тейлор Свіфт Фото: Соцмережi

Шанувальники також перепродували товари, куплені на концертах.

Плакати коштували 40 доларів, толстовки з турне коштували приголомшливі 120 доларів, а футболки — 65 доларів.

Серед іншого, пляшки з водою коштували величезні 40 доларів, а полотняні гобелени можна було купити за 55 доларів.

"Свіфтманія" підкорила Австралію за останні кілька тижнів, коли Тейлор влаштувала сім епічних шоу для фанатів у Мельбурні та Сіднеї.

Понад 600 000 Swifties відвідали австралійський етап туру Eras, тоді як ще тисячам фанатів не вдалося роздобути омріяні квитки.

Рекордні 96 000 фанатів відвідували кожен з її трьох вечорів у Мельбурні, а ще 83 000 Swifties стікалися на кожен з її чотирьох виступів у Сіднеї.

Тейлор завершила свій довгоочікуваний тур у понеділок увечері своїм останнім виступом на стадіоні Accor.

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт викликала фурор, з'явившись на Супербоулі в компанії Блейк Лайвлі. Дівчата привернули чи не більше уваги, ніж те, що відбувалося на шоу.