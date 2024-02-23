PETA розкритикувала Тейлор Свіфт та її бойфренда за відвідування зоопарку

Зоозахисники заявили, що співачка принесла б більше користі, якби відвідала заповідник, де заборонено торкатися до тварин.

Related video

Американська зоозахисна організація PETA розкритикувала співачку Тейлор Свіфт та її бойфренда Тревіса Келсі за те, що ті відвідали зоопарк у Сіднеї. Нині зірка перебуває в Австралії зі своїм туром, і в перервах між концертами в такий спосіб вирішила відпочити, пише Daily Mail.

За інформацією видання, у Тейлор у Сіднеї було заплановано три великі концерти. В один із днів вона разом із Тревісом вирішила прогулятися зоопарком, площа якого 16,5 гектара. Під час відвідин вона навіть погладила маленького кенгуру.

Однак у PETA вважають, що своїм вчинком пара подає поганий приклад.

"Хоча ми надто добре розуміємо привабливість спостереження за дикою природою Австралії, PETA сподівається, що наступного разу, коли Тейлор і Тревіс захочуть побачити диких тварин, вони витратять свій час і гроші у справжньому заповіднику", — заявила Деббі Мецлер, директор із захисту тварин у неволі фонду PETA.

Благодійна організація додає, що притулок — найкращий вибір, оскільки відвідувачі перебувають на шанобливій відстані від тварин і через те, що там їх не можна погодувати чи помацати. Але Свіфт уже порушила рекомендації PETA, годуючи дитинча кенгуру й одночасно оглядаючи купу інших тварин за клітками.

Келсі прилетів до Свіфт, щоб підтримати її в турі після того, як вона була з ним на Супербоулі.

Після Сіднея Свіфт вирушить до Сінгапуру, де дасть три концерти 2, 3 і 4 березня. Потім вона полетить до Європи, де її першим пунктом призначення стане Париж.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт "вигнала" Каньє Веста з Супербоула.