PETA раскритиковала Тейлор Свифт и ее бойфренда за посещение зоопарка

Зоозащитники заявили, что певица принесла бы больше пользы, если бы посетила заповедник, где запрещено прикасаться к животным.

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Американская зоозащитная организация PETA раскритиковала певицу Тейлор Свифт и ее бойфренда Трэвиса Келси за то, что те посетили зоопарк в Сиднее. Сейчас звезда находится в Австралии со своим туром, и в перерывах между концертами таким способом решила отдохнуть, пишет Daily Mail.

По информации издания, у Тейлор в Сиднее было запланировано три больших концерта. В один из дней она вместе с Трэвисом решила прогуляться по зоопарку, площадь которого 16,5 гектара. Во время посещения она даже погладила маленького кенгуру.

Однако в PETA считают, что своим поступком пара подает плохой пример.

"Хотя мы слишком хорошо понимаем привлекательность наблюдения за дикой природой Австралии, PETA надеется, что в следующий раз, когда Тейлор и Трэвис захотят увидеть диких животных, они потратят свое время и деньги в настоящем заповеднике", – заявила Дебби Мецлер, директор по защите животных в неволе фонда PETA

Благотворительная организация добавляет, что приют — лучший выбор, поскольку посетители находятся на почтительном расстоянии от животных и потому, что там их нельзя покормить или потрогать. Но Свифт уже нарушила рекомендации PETA, кормя детеныша кенгуру и одновременно осматривая кучу других животных за клетками.

Келси прилетел к Свифт, чтобы поддержать ее в туре после того, как она была с ним на Супербоуле.

После Сиднея Свифт отправится в Сингапур, где даст три концерта 2, 3 и 4 марта. Затем она полетит в Европу, где ее первым пунктом назначения станет Париж.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт "выгнала" Канье Уэста с Супербоула.