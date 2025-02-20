Блогер подала на развод с мужем из-за того, что он освистал Тейлор Свифт (видео)

Девушка считает, что ее муж, зная о преданной любви своей жены к Тейлор Свифт, оскорбил не только певицу, но и свою половинку.

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Блогер Луиза Мельчер, у которой в Instagram свыше 57 тысяч подписчиков, рассказала, что подала на развод с мужем после того, как тот вместе с друзьями и футбольными фанатами освистал певицу Тейлор Свифт на финальной игре Суперкубка в начале февраля. Она показала документы на расторжение брака и объяснила мотивы своего поступка.

По ее словам, ее муж до сих пор не верит в причину развода.

"Честно говоря, но он, возможно, захочет начать, потому что я только что подала документы в суд, и вы можете видеть, что дата развода – Суперкубок этого года. Я делаю это не только из-за освистывания. Я делаю это из-за всего, что оно представляет в наших отношениях. Я люблю Тейлор Элисон Свифт с 12 лет. Моему мужу она тоже нравится, например, он включает ее музыку, когда мы вместе готовим, у него есть любимая песня – "Girl at Home". Но мы были на Суперкубке, там были я, он и пять его приятелей. И когда они выставили Тейлор на Jumbotron, все его приятели начали освистывать, и мой муж присоединился", – говорит автор видео.

Она считает, что таким образом мужчина оскорбил не только ее любимую артистку:

"И это просто говорит мне все, что мне нужно знать об этом человеке. Ведь его не волновало, что это заденет мои чувства. Он просто хотел вписаться в компанию своих парней, его даже не волновало, что он на самом деле не так себя чувствует. Он просто хотел выглядеть круто, я думаю. И это не мужчина, это мальчик. И когда вы видите это, вы не можете это игнорировать, поэтому я развожусь с ним".

Мельчер поспешила заверить, что не уйдет из брака с пустыми руками.

"К счастью, у меня есть брачный договор. Я сохраню все свои активы, а также активы, которые я унаследовала, с миром и любовью. Он, вероятно, не вернется на Суперкубок в ближайшее время, так что одним хулиганом для тебя меньше. Тейлор, я люблю тебя", – резюмировала она, показав пальцами сердечко.

Пользователи неоднозначно отреагировали на откровения Луизы. Одни радовались за нее, считая ее поступок правильным. Другие же считают, что она глупа, потому что разводится с мужем из-за своей детской нереальной любви к знаменитости, которая понятия не имеет о ее существовании. Были и те, кто не до конца поверил в решение блогера, считая, что это просто розыгрыш.

Тейлор была ошеломлена 9 февраля, когда ее встретили резким освистыванием на стадионе Caesars Superdome, где она поддерживала своего парня Трэвиса Келси, который играет за Kansas City Chiefs. Поскольку на игре, по-видимому, было больше фанатов Philadelphia Eagles, поп-звезда не получила хорошего приема, когда камеры навели на нее перед началом игры.

Момент, когда Тейлор Свифт освистали на футбольном матче

Она, услышав свист, насмешливо покосилась на публику, а затем продолжила болеть за команду своего бойфренда, которая в итоге проиграла решающий матч.

Ранее Фокус писал, что поклонники Тейлор Свифт продают браслеты и конфетти с ее концертов.