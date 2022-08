Тейлор Свифт и Måneskin. Самые голые наряды церемонии MTV

Вручение премии прошло ночью 29 августа и селебрити порадовали фанатов откровенными нарядами

Ночью 29 августа прошло вручение самой престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2022. Традиционно, по красной дорожке прошли селебрити в самых экстравагантных и оригинальных нарядах. Строгого дресс-кода, как на "Оскаре", или "Эмми" здесь нет.

Так что количество "голых" нарядов просто зашкаливало. Причем обнажится в 2022 году под конец лета решили как женщины, так и мужчины.

[ + – ] Лиззо, вопреки ожиданиям, решила не обнажаться, а наоборот, добавить объема

Триумфатором вечера и одной из икон стиля стала Тейлор Свифт, получив статуэтку "космонавта" в номинациях "Видео года" и "Лучшее длинное видео" за All Too Well. Песней года стала Happier Than Ever от Билли Айлиш.

Исполнителем года назвали Bad Bunny и он уже вошел в историю премии — он стал первым пуэрториканским исполнителем, получившим эту награду. Порадовал он поклонников и поцелуем с танцором на сцене.

В номинации "Альбом года" победил Гарри Стайлз за Harry’s House, награду в номинации MTV Video Music Award for Best Video for Good забрала Lizzo за "About Damn Time".

Лучшей группой стали BTS, лучшим новым исполнителем — Дав Кэмерон, а песней лета назвали First Class Джека Харлоу.

Ники Минаж вернулась и победила в номинации "Лучшее хип-хоп видео" с Do We Have a Problem?

[ + – ] Ники Минаж в розовом вернулась на сцену

Далее статуэтки раздали так:

Лучшее латинское видео – Anitta, Envolver

Лучшее K-Pop видео – Lisa, Lalisa

Лучшая совместная работа — Lil Nas X и Джек Харлоу, Industry Baby

Лучшее альтернативное видео – Måneskin, I Wanna Be Your Slave

Лучшее поп-видео – Гарри Стайлс, As It Was

Лучшее R&B-видео – The Weeknd, Out Of Time

Лучшее рок-видео – Red Hot Chili Peppers, Black Summer

Лучшие визуальные эффекты – Lil Nas X и Джек Харлоу, Industry Baby

Но красная дорожка порадовала поклонников не меньше шоу. Ведь за время пандемии все соскучились за проходами звезд в шикарных, а зачастую и шокирующих нарядах. Фокус выбрал самые "голые" наряды церемонии.

[ + – ] Тейлор Свифт в сверкающем наряде от Oscar de la Renta

Тейлор Свифт появилась в "голом" платье от Oscar de la Renta. По сути это были гирлянды кристальных бус, художественно спутанные в стратегических местах. Сидеть на бусах может было и неудобно, но выглядела Тейлор изумительно.

[ + – ] Певица Анитта выбрала алое платье от Schiaparelli Фото: Twitter Anitta [ + – ] Певица Анитта выбрала алое платье от Schiaparelli Фото: Twitter Anitta

Певица Анитта выбрала алое платье от Schiaparelli, смело обнажающее одну грудь и украшения от Tiffany&Co.

[ + – ] Måneskin патриотично выбирают Gucci Фото: Instagram amber asaly [ + – ] Måneskin патриотично выбирают Gucci Фото: Instagram amber asaly

Трюк с обнаженной грудью повторила и гитаристка Måneskin Виктория Де Анджелис. Впрочем голые наряды от Gucci выбрали все члены группы, потому что это патриотично и очень театрально.

[ + – ] Lil Nas X в перьях от Harris Reed Фото: Скриншот

Lil Nas X в Harris Reed повторил образ супермодели Иман несколько лет назад. И оказалось, что наряд в перьях хорошо смотрится и с голым торсом.

[ + – ] Эшли Грэм в черном платье от Houghton Фото: instagram.com/ashleygraham [ + – ] Эшли Грэм в черном платье от Houghton Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм, недавно родившая близнецов, появилась в черном платье от Houghton. К слову, черного цвета в этом году на красной дорожке было очень много.

[ + – ] Биби Рекса и ее декольте от Vivienne Westwood

Биби Рекса выбрала классическое платье от Vivienne Westwood: с глубочайшим декольте и высоким разрезом. Корсеты в этом году на MTV также были в трендах.

[ + – ] Конан Грей - кумир подростков

Звезда, создавшая себе имя в соцсетях – Конан Грей, наконец вылез из кровати, в которой, как он сам рассказывал, он и творит свою музыку, и появился на красной дорожке в воздушном пеньюаре от Harris Reed.