Солист Måneskin опубликовал редкое фото со своей девушкой

Дамиано Давид чаще публикует снимки со своими коллегами, чем с возлюбленной

Солист группы Måneskin порадовал поклонников редким фото: запостил в Instagram снимок со своей девушкой Джорджией Солери.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На селфи Дамиано, который уже прославился своими эпатажными образами, выглядит непривычно скромно: он одет в костюм и белую рубашку с галстуком, а на его девушке – кружевное платье.

[ + – ] Дамиано Давид и Джорджия Солери Фото: Instagram ykaaar

Похоже, пара готовилась к семейному ужину, или выходу в свет. Но, скорей, первое, ведь снимко Дамиано подписал "Auguri pape", что в переводе с итальянского значит "привет папе".

Интересно, но после победы группы на конкурсе "Евровидение-2021", все участники Måneskin обрели статус секс-символов. Но у некоторых были сомнения относительно сексуальной ориентации солиста. Дамиано часто появлялся на сцене на каблуках и целовался с гитаристом и барабанщиком.

[ + – ] Поцелуй Дамиано Давида и гитариста Томаса Раджи

Впрочем, он сам сообщил, что уже давно в отношениях с моделью Джорджией Солери. Одно из совместных фото он даже подписал признанием в любви и сообщил, что встречаются они уже более четырех лет.

Джорджия долгое время страдала от эндометриоза и аденомиоза и в прошлом году даже перенесла операцию.