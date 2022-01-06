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Соліст Måneskin опублікував рідкісне фото зі своєю дівчиною

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даміано давид, манескін, дівчина, джорджія солери, Måneskin
Фото: Instagram ykaaar

Дам'яно Давід частіше публікує знімки зі своїми колегами, ніж із коханою.

Соліст гурту Måneskin порадував шанувальників рідкісним фото: запостив в Instagram знімок зі своєю дівчиною Джорджією Солері.

На селфі Дам'яно, який уже прославився своїми епатажними образами, виглядає незвично скромно: він одягнений у костюм та білу сорочку з краваткою, а на його дівчині — мереживна сукня.

даміано давид, манескін, дівчина, джорджія солери, Måneskin
Дам'яно Давід і Джорджія Солері
Фото: Instagram ykaaar

Схоже, пара готувалася до сімейної вечері, або виходу в світ. Але, швидше, перше, адже знімок Даміано підписав "Auguri pape", що в перекладі з італійської означає "привіт татові".

Цікаво, але після перемоги гурту на конкурсі "Євробачення-2021", усі учасники Måneskin набули статусу секс-символів. Але деякі мали сумніви щодо сексуальної орієнтації соліста. Дам'яно часто з'являвся на сцені на підборах і цілувався з гітаристом і барабанщиком.

Поцілунок Дам'яно Давіда та гітариста Томаса Раджі

Утім, він сам повідомив, що вже давно у стосунках із моделлю Джорджією Солері. Одне зі спільних фото він навіть підписав зізнанням у коханні та повідомив, що зустрічаються вони вже понад чотири роки.

Джорджія тривалий час страждала від ендометріозу й аденоміозу і минулого року навіть перенесла операцію.