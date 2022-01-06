Соліст Måneskin опублікував рідкісне фото зі своєю дівчиною
Дам'яно Давід частіше публікує знімки зі своїми колегами, ніж із коханою.
Соліст гурту Måneskin порадував шанувальників рідкісним фото: запостив в Instagram знімок зі своєю дівчиною Джорджією Солері.
На селфі Дам'яно, який уже прославився своїми епатажними образами, виглядає незвично скромно: він одягнений у костюм та білу сорочку з краваткою, а на його дівчині — мереживна сукня.
Схоже, пара готувалася до сімейної вечері, або виходу в світ. Але, швидше, перше, адже знімок Даміано підписав "Auguri pape", що в перекладі з італійської означає "привіт татові".
Цікаво, але після перемоги гурту на конкурсі "Євробачення-2021", усі учасники Måneskin набули статусу секс-символів. Але деякі мали сумніви щодо сексуальної орієнтації соліста. Дам'яно часто з'являвся на сцені на підборах і цілувався з гітаристом і барабанщиком.
Утім, він сам повідомив, що вже давно у стосунках із моделлю Джорджією Солері. Одне зі спільних фото він навіть підписав зізнанням у коханні та повідомив, що зустрічаються вони вже понад чотири роки.
Джорджія тривалий час страждала від ендометріозу й аденоміозу і минулого року навіть перенесла операцію.