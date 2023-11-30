Соліст гурту Måneskin офіційно підтвердив нові стосунки

Даміано Давид і його нова дівчина Дав Камерон разом провели романтичне побачення на пляжі.

Related video

Італійський рокер Даміано Давид і американська актриса Дав Камерон офіційно підтвердили, що зустрічаються. 24-річний Даміано і колишня зірка Діснея були помічені на пляжі Бонді під час туру гурту Måneskin у Сіднеї. Про це пише Daily Mail.

Важливо

MTV критикують за цензуру виступу Måneskin

Пара навіть вибрала парні образи, з'явившись на пляжі в чорних куртках і вільних джинсах.

Даміано Давид, як справжній джентльмен, навіть ніс туфлі своєї дівчини, поки вони вибиралися з пляжу.

Дав Камерон і Даміано Давид

Це перший раз, коли Даміано і Дав бачили разом. Хоча раніше давній шанувальник гурту Måneskin припускав, що пара зустрічається ще кілька місяців тому.

Дав Камерон і Даміано Давид

Раніше Дав Камерон зустрічалася зі своїм партнером по серіалу "Лів і Медді" — Раяном Маккартаном. 14 квітня 2016 року пара оголосила про заручини, але в жовтні вони їх скасували і розлучилися.

З грудня 2016 по 2020 рік Дав зустрічалася з колегою по серії фільмів "Спадкоємці" і телесеріалу "Полярна зірка" Томасом Доерті.

Але вони розлучилися і через рік почали з'являтися чутки, що Дав зустрічається з Даміано. Вона підписалася на нього в Instagram і справно лайкала його пости.

Тим часом, Даміано зустрічався з моделлю Джорджією Солері з 2017 року, поки пара не розлучилася в червні цього року, коли його спіймали на поцілунках з іншою жінкою в нічному клубі.

У вересні 2022 року Дав почала з'являтися на концертах Måneskin і публікувати відео з Даміано у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Дав Камерон

Уперше пару сфотографували разом на вечірці після його концерту в жовтні, де вони були помічені в обіймах одне одного.

Пізніше того ж року під час інтерв'ю Måneskin він розповів, що Дав стала найвідомішою людиною, яка заходила в його особисті повідомлення.

Нагадаємо, раніше з'являлися чутки, що Даміано Давид почав зустрічатися з Каєю Гербер, дочкою Сінді Кроуфорд.

Даміано Давид і гурт Måneskin прославилися на весь світ після їхньої перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення" 2021 року.