Соліст Måneskin розійшовся з дівчиною після шести років стосунків

Напередодні музиканта помітили за поцілунками з таємничою дівчиною.

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24-річний італійський музикант Дамʼяно Давід розійшовся зі своєю дівчиною після шести років стосунків. Про це співак повідомив в Instagram.

Соліст гурту Måneskin відреагував на вірусне відео в TikTok, де він цілує таємничу жінку в нічному клубі. Згодом виявилося, що це 22-річна модель, яка раніше входила до складу їхнього гурту.

Дамʼяно звернувся до своїх фанатів, щоб попросити вибачення, а також повідомити, що він і його дівчина Джорджія Солері розійшлися.

"Мені дуже шкода, що це відео з’явилося, я не хотів так впоратися із ситуацією, і це була моя помилка", – написав музикант у своєму Instagram.

Зокрема соліст групи-переможця "Євробачення-2023" розповів, що вони з 27-річною моделлю розійшлися кілька днів тому, додавши, що між ними "жодних зрад" не було.

"Я сподіваюся, що це не вплине на імідж Джорджії, і що ви можете поважати делікатність цього моменту", — продовжив епатажний артист.

Колишня пара рідко показувала спільні кадри прихильникам, а сама Джорджія тривалий час страждала від ендометріозу й аденоміозу і у 2022 навіть перенесла операцію.

Дамʼяно Давід та Джорджія Солері Фото: Instagram ykaaar

Нагадаємо, у січні 2023 соліст італійської групи поділився рідкісним кадром зі своєю уже колишньою коханою.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу 24-річного Дамʼяно Давіда.