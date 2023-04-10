Фронтмен Måneskin Дам'яно Давід кардинально змінив зачіску

Гурт Måneskin готується до нових концертів, де глядачі побачать оновленого соліста.

Related video

Фронтмен італійського гурту Måneskin Дам'яно Давід здивував шанувальників новою зачіскою. Якщо в січні він обстриг своє довге волосся, то тепер ще й пофарбував його в блонд. Відповідними знімками артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Готовий до моєї ери NSYNC", – написав Дам'яно в Instagram, супроводжуючи фотографії та історії, якими він показав публіці рішення освітлити волосся. NSYNC, історичний бойз-бенд 90-х, очолюваний Джастіном Тімберлейком, який під час участі у групі перефарбовувався у блондина.

Новий образ Дам'яно з'явився через кілька днів після того, як Måneskin в Instagram шокували фанатів, оголосивши про радикальну стрижку барабанщика Ітана Торчіо серією знімків. Найуважніші, однак, одразу зрозуміли, що це першоквітневий жарт, і що довге і густе волосся Ітана насправді не пішло в минуле.

Однак, на відміну від Ітана, нова зачіска Даміано – справжня. У цьому образі він вирушить із групою в тур Європою з Барселони до Цюріха, з Відня до Копенгагену, через Варшаву, Прагу та Будапешт, а потім повернеться до Італії з двома концертами на Олімпійському стадіоні в Римі 20 та 21 липня та двома концертами на стадіоні Сан-Сіро 24 та 25 липня.

Далі колектив із вересня по грудень буде у світовому турне. Численні концерти заплановані у США, Канаді, Мексиці, Колумбії, Чилі, Аргентині, Бразилії та Австралії.

Раніше Фокус писав, що Дам'яно Давід показав фото зі своєю дівчиною, а у листопаді минулого року йому приписали роман із дочкою супермоделі Сінді Кроуфорд Каєю Гербер.