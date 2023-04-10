Фронтмен Måneskin Дамиано Давид кардинально сменил прическу

Группа Måneskin готовится к новым концертам, где зрители увидят обновленного солиста.

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Фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид удивил поклонников новой прической. Если в январе он остриг свои длинные волосы, то теперь еще и покрасил их в блонд. Соответствующими снимками артист поделился на своей странице в Instagram.

"Готов к моей эре NSYNC", – написал Дамиано в Instagram, сопровождая фотографии и истории, которыми он показал публике решение осветлить волосы. NSYNC, исторический бойз-бэнд 90-х, возглавляемый Джастином Тимберлейком, который во время участия в группе перекрашивался в блондина.

Новый образ Дамиано появился через несколько дней после того, как Måneskin в Instagram шокировали фанатов, объявив о радикальной стрижке барабанщика Итана Торчио серией снимков. Самые внимательные, однако, сразу поняли, что это первоапрельская шутка, и что длинные и густые волосы Итана на самом деле не ушли в прошлое.

Однако в отличие от Итана, новая прическа Дамиано – настоящая. В этом образе он отправится с группой в тур по Европе из Барселоны в Цюрих, из Вены в Копенгаген, через Варшаву, Прагу и Будапешт, а затем вернется в Италию с двумя концертами на Олимпийском стадионе в Риме 20 и 21 июля и двумя концертами на стадионе Сан-Сиро 24 и 25 июля.

Далее коллектив с сентября по декабрь будет в мировом турне. Многочисленные концерты запланированы в США, Канаде, Мексике, Колумбии, Чили, Аргентине, Бразилии и Австралии.

Ранее Фокус писал, что Дамиано Давид показал фото со своей девушкой, а в ноябре прошлого года ему приписали роман с дочерью супермодели Синди Кроуфорд Каей Гербер.