Гурт уже анонсував не тільки новий альбом, а й перше турне в оновленому складі. На першому концерті Linkin Park виконали старі хіти і презентували свіжі треки.

Американський рок-гурт Linkin Park возз'єднався, поставши перед шанувальниками з новою музикою і вокалісткою. Це сталося через сім років після смерті фронтмена Честера Беннінгтона, який покінчив життя самогубством, повісившись 20 липня 2017 року, пише Hollywood Reporter.

Уже перший стрім концерту на каналі гурту в YouTube показав, як публіка скучила за улюбленим колективом, бо за 11 годин після публікації його подивилися понад 2,8 млн осіб.

Гурт оновив свій склад, взявши замість Роба Бурдона, який пішов, нового барабанщика, Коліна Бріттена, а вокалісткою стала 38-річна співачка й авторка пісень Емілі Армстронг, колишня учасниця бенду Dead Sara.

Першим на лайві виступив Майк Шинода, вокаліст, гітарист, клавішник, репер і один із засновників рок-гурту, який разом із Честером записав не один хіт. Він і представив фанатам нових членів колективу. Зі "старого" складу в Linkin Park залишилися Бред Делсон, Фенікс і Джо Хан.

"Це дуже особливий день для нас. У ролі Честера Беннінгтона сьогодні кожен із вас", — заявив Шинода зі сцени.

На виступі гурту прозвучав їхній свіжий сингл The Emptiness Machine. Вони також анонсували новий альбом From Zero, який має вийти 15 листопада.

Судячи з реакцій під час стріму, нова вокалістка не розчарувала публіку, оскільки вона така ж експресивна, як Беннінгтон, і має дуже схожу манеру виконання.

Хто така Елісон Армстронг, нова вокалістка Linkin Park?

Елісон народилася і виросла в Лос-Анджелесі. Вона почала писати пісні та грати на гітарі, коли їй було 11, а співати — у 15. Дівчина настільки була сконцентрована на рок-музиці, що навіть кинула старшу школу. В одному з інтерв'ю виконавиця зізнавалася, що музика — єдине, чим вона живе.

Емілі Армстронг захопилася музикою ще в дитинстві Фото: emilyarmstrong/instagram

У 2002 році Армстронг почала грати з гітаристкою Сьюзі Медлі, з якою познайомилася через спільного друга. У них були схожі смаки в музиці: вони обидві перебували під впливом Nirvana і L7, обожнювали фолк- і блюз-виконавців 1960-х і 1970-х років і класичних рок-гуртів, таких, як Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell і Fleetwood Mac.

Як авторка пісень, Армстронг перебувала під значним впливом фолк-року. Її інтерес до відкритих і альтернативних ладів, таких як ті, що використовувала Мітчелл, призвів до того, що Guitar World назвав фірмовим звучанням альтернативної рок-гурту Dead Sara. Що стосується вокалу, то тут прикладами для Емілі стали Іггі Поп і Дженіс Джоплін.

Ще до виходу дебютного альбому хард-рок-гурту Dead Sara Армстронг привернула увагу багатьох відомих музикантів. Відзначивши її "сильне, наполегливе звучання", Грейс Слік сказала в інтерв'ю Wall Street Journal 2011 року, що Армстронг була співачкою, якою вона захоплювалася. Кортні Лав, дружина покійного соліста Nirvana Курта Кобейна, привезла дівчину в Нью-Йорк, щоб разом записати трек для свого альбому.

Артистка записувалася і/або виступала наживо з такими зірками, як The Offspring, Beck, Демі Ловато, Awolnation і Роббі Крейгером із Doors.

5 вересня 2024 року Емілі вперше виступила з Linkin Park.

Що стосується Коліта Бріттена, автора пісень і продюсера, то раніше він співпрацював з Papa Roach, One OK Rock і All Time Low.

"Чим більше ми працювали з Емілі та Коліном, тим більше ми насолоджувалися їхніми талантами світового класу, їхньою компанією і тим, що ми створили. Ми почуваємося справді натхненними цим новим складом і яскравою та енергійною новою музикою, яку ми створили разом. Ми сплітаємо воєдино звукові точки дотику, якими ми славимося, і продовжуємо досліджувати нові", — заявив Шинода.

Майк Шинода та Емілі Армстронг Фото: emilyarmstrong/instagram

Оновлений Linkin Park уже оголосив про своє світове турне From Zero, яке передбачатиме п'ять концертів на аренах у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Німеччині, Лондоні та Південній Кореї, а також шостий концерт у Боготі, Колумбія.

