Группа уже анонсировала не только новый альбом, но и первое турне в обновленном составе. На первом концерте Linkin Park исполнили старые хиты и презентовали свежие треки.

Американская рок-группа Linkin Park воссоединились, представ перед поклонниками с новой музыкой и вокалисткой. Это произошло спустя семь лет после смерти фронтмена Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством, повесившись 20 июля 2017 года, пишет Hollywood Reporter.

Уже первый стрим концерта на канале группы в YouTube показал, как публика соскучилась по любимому коллективу, потому что за 11 часов после публикации его посмотрели более 2,8 млн человек.

Группа обновила свой состав, взяв вместо ушедшего Роба Бурдона нового барабанщика, Колина Бриттена, а вокалистом стала 38-летняя певица и автор песен Эмили Армстронг, бывшая участница бэнда Dead Sara.

Первым на лайве выступил Майк Шинода, вокалист, гитарист, клавишник, рэпер и один из основателей рок-группы, который вместе с Честером записал не один хит. Он и представил фанатам новых членов коллектива. Из "старого" состава в Linkin Park остались Брэд Делсон, Феникс и Джо Хан.

"Это очень особенный день для нас. В роли Честера Беннингтона сегодня каждый из вас", – заявил Шинода со сцены.

На выступлении группы прозвучал их свежий сингл The Emptiness Machine. Они также анонсировали новый альбом From Zero, который должен выйти 15 ноября.

Судя по реакциям во время стрима, новая вокалистка не разочаровала публику, поскольку она такая же экспрессивная, как Беннинг, и имеет очень похожую манеру исполнения.

Кто такая Элисон Армстронг, новая вокалистка Linkin Park?

Элисон родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Она начала писать песни и играть на гитаре, когда ей было 11, а петь – в 15. Девушка настолько была сконцентрирована на рок-музыке, что даже бросила старшую школу. В одном из интервью исполнительница признавалась, что музыка – единственное, чем она живет.

Эмили Армстронг увлеклась музыкой еще в детстве Фото: emilyarmstrong/instagram

В 2002 году Армстронг начала играть с гитаристкой Сьюзи Медли, с которой познакомилась через общего друга. У них были схожие вкусы в музыке: они обе находились под влиянием Nirvana и L7, обожали фолк- и блюз-исполнителей 1960-х и 1970-х годов и классических рок-групп, таких как Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell и Fleetwood Mac.

Как автор песен, Армстронг пребывала под значительным влиянием фолк-рока. Ее интерес к открытым и альтернативным строям, таким как те, которые использовала Митчелл, привел к тому, что Guitar World назвал фирменным звучанием альтернативной рок-группы Dead Sara. Что касается вокала, то тут примерами для Эмили стали Игги Поп и Дженис Джоплин.

Еще до выхода дебютного альбома хард-рок-группы Dead Sara Армстронг привлекла внимание многих известных музыкантов. Отметив ее "сильное, настойчивое звучание", Грейс Слик сказала в интервью Wall Street Journal в 2011 году, что Армстронг была певицей, которой она восхищалась. Кортни Лав, жена покойного солиста Nirvana Курта Кобейна, привезла девушку в Нью-Йорк, чтобы вместе записать трек для своего альбома.

Артистка записывалась и/или выступала вживую с такими звездами как The Offspring, Beck, Деми Ловато, Awolnation и Робби Крейгером из Doors.

5 сентября 2024 года Эмили впервые выступила с Linkin Park.

Что касается Колита Бриттена, автора песен и продюсера, то ранее он сотрудничал с Papa Roach, One OK Rock и All Time Low.

"Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового класса, их компанией и тем, что мы создали. Мы чувствуем себя действительно воодушевленными этим новым составом и яркой и энергичной новой музыкой, которую мы создали вместе. Мы сплетаем воедино звуковые точки соприкосновения, которыми мы славимся, и продолжаем исследовать новые", – заявил Шинода.

Майк Шинода и Эмили Армстронг Фото: emilyarmstrong/instagram

Обновленный Linkin Park уже объявил о своем мировом турне From Zero, которое будет включать пять концертов на аренах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Германии, Лондоне и Южной Корее, а также шестой концерт в Боготе, Колумбия.

