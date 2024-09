Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из-за новой солистки

Джейми Беннингтон считает, что участники коллектива "тихо стерли жизнь и наследие его отца в реальном времени".

Related video

28-летний Джейми Беннингтон, сын покойного фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал одного из основателей группы Майка Шиноду за то, что тот нашел замену его отцу. Молодому человеку не понравилось, что теперь голосом коллектива стала 38-летняя Эмили Армстронг. Об этом он заявил в сторис Instagram.

В частности, Джейми очень не нравится то, что у артистки есть связи с сайентологией, а также то, что в прошлом она поддерживала актера Дэнни Мастерсона, который был осужден за изнасилование и приговорен как минимум к 30 годам тюрьмы.

"Людям несложно смириться с перспективой возрождения Linkin Park. Им трудно понять, как вы наняли своего многолетнего друга @emilyarmstrong на замену Честеру", — отметил он.

По словам Беннингтона-младшего, музыкальная группа "отказывается признавать последствия найма кого-то вроде Эмили", которая с тех пор заявила, что "недооценила" ситуацию с Мастерсоном и считала, что "поддерживает друга".

Он также добавил, что Шинода выбрал крайне неудачное время для того, чтобы ввести в группу нового человека. Сентябрь является месяцем предотвращения самоубийств, а его отец, как известно, покончил с собой.

Джейми Беннингтон Фото: Скрин видео

Джейми считает, что Майк и другие члены группы "тихо стерли жизнь и наследие его отца в реальном времени" и "предали доверие, оказанное вам десятилетиями поклонников и поддерживающих людей, включая меня".

"Мы верили, что вы станете большим, лучшим человеком, потому что вы обещали нам. Теперь вы просто маразматик и глухой. Безумец", — заявил он.

В свою очередь Армстронг, которая когда-то была фронтменом группы Dead Sara, сказала в Instagram Stories в воскресенье, что она "не должна была" поддерживать Мастерсона, посещая одно из его судебных заседаний.

"Я всегда стараюсь видеть хорошее в людях, и я недооценила его. С тех пор я никогда с ним не разговаривала. После того как его позже признали виновным, всплыли невообразимые подробности. Чтобы выразить это как можно яснее: я не оправдываю насилие или жестокое обращение с женщинами и сочувствую жертвам этих преступлений", — написала артистка.

Эмили Армстронг извинилась за поддержку Дэнни Мастерсона Фото: скрин

5 сентября группа Linkin Park дала первый концерт и представила, среди прочего, трек под названием The Emptiness Machine, который войдет в их будущий альбом Zero. Релиз пластинки запланирован на 15 ноября.

Linkin Park добились огромного коммерческого успеха в начале 2000-х годов с такими хитами, как One Step Closer, In the End и Crawling, последний из которых принес группе Грэмми за лучшее хард-рок-исполнение в 2002 году. Группа получила еще одну Грэмми в 2006 году за лучшее рэп/песенное совместное исполнение за Numb/Encore, совместную работу с Jay-Z.

Ранее Фокус писал, что американка с помощью песни Linkin Park спасла незнакомца от самоубийства.