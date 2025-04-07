Редкое появление: Джоди Фостер вышла в свет с младшим сыном (фото)

62-летняя дважды оскароносная американская актриса Джоди Фостер посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике, а компанию на красной дорожке ей составил 23-летний сын Кит, младший из двух детей звезды.

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Об этом пишет Hello.

Джоди позировала многочисленным фотографам в полностью белом платье-халате без рукавов с воротником. Образ дополняли белый клатч и туфли с открытой пяткой в тон.

Кит выглядел элегантно в классическом темно-синем костюме в сочетании с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой в ​​горошек. Молодой человек традиционно был в очках.

Как и его старший брат, 26-летний Чарли, он старается держаться подальше от внимания публики. Джоди и ее бывший партнер Сидни Бернар поддержали такое решение сыновей. Поэтому каждое их появление перед камерами вызывает ажиотаж в СМИ.

Джоди Фостер и ее сын Кит Фото: Getty

Джоди и Сидни расстались в 2008 году, а позже актриса вышла замуж за фотографа Александру Хедисон.

Почему Джоди держит своих сыновей подальше от внимания

В интервью 2018 года Джоди объясняла, почему конфиденциальность так важна, когда дело касается воспитания ее сыновей.

"Я знаю, что слишком велики опасности, связанные с участием родителя в нашем виде искусства. Мой старший сын сейчас все больше интересуется актерством, и я рада, что он обнаружил это поздно. Мой младший сын очень застенчив, и я могу обещать вам, что он никогда не станет актером", – говорила актриса.

Если Кит продолжает оставаться в тени, то Чарли заинтересовался киноиндустрией и недавно присоединился к своей знаменитой маме на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года, где Джоди была номинирована за роль в четвертом сезоне сериала "Настоящий детектив: Ночная страна".

Она получила ряд наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми". На церемонии вручения премии "Золотой глобус" она упомянула в выступлении своих сыновей:

"Я просто хочу поблагодарить свою семью. Потому что Кит, мой сын-ученый, и Чарли, мой сын-актер, который начинает свою карьеру, надеюсь, вы понимаете радость, такую ​​радость, которая приходит от выполнения действительно тяжелой, значимой, хорошей работы. Итак, мои мальчики, я люблю вас, и это, конечно, для вас".

Ранее Фостер подчеркивала, что она счастлива наблюдать, как ее сыновья начинают свой собственный путь.

"Они в том возрасте, когда начинают свою карьеру. И они довольно неуверенны в том, что произойдет. Но каждый раз, когда они получают радость, например, "Я получил A" или "Я получил эту работу" или "Я прошел прослушивание", мое сердце просто наполняется 14 раз", – откровенничала актриса.

Ранее Фокус писал, что Джоди Фостер рассказала, как во время съемок оказалась в пасти льва.