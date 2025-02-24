Редкий случай: Джоди Фостер вышла на красную дорожку с одним из своих сыновей

Джоди Фостер и ее сын Чарли появились вместе на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года в Лос-Анджелесе.

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Джоди Фостер произвела фурор, появившись на красной дорожке вместе со своим сыном Чарли. 62-летняя актриса крайне скрытна во всем, что касается ее семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Джоди Фостер появилась на красной дорожке с сыном Чарли

Джоди Фостер была номинирована на премию "Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале" за роль в сериале "Настоящий детектив: ночная страна". Обычно она редко выходит на красную дорожку и еще реже появляется с кем-то из своей семьи. Так что когда она пришла на церемонию церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 года в Лос-Анджелесе вместе с сыном Чарли, то это был редкий случай.

Буквально в прошлом месяце Джоди сделала редкое заявление о своей семье во время своей речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Джоди Фостер появилась на красной дорожке с сыном Чарли Фото: Getty Images

Помимо Чарли от кинопродюсера Сидни Бернард, у нее также есть 23-летний сын по имени Кристофер, которого она прозвала Китом.

"Я просто хочу поблагодарить свою семью. Потому что Кит, мой сын-ученый, и Чарли, мой сын-актер, который начинает свою карьеру, надеюсь, вы понимаете радость, такую ​​радость, которая приходит от выполнения действительно тяжелой, значимой, хорошей работы", — рассказала Джоди.

Еще в сентябре 2024 года звезда фильма "Молчание ягнят" рассказала в интервью, что ее старший сын настроен на карьеру в шоу-бизнесе. А в прошлом году Фостер шутила, что скрывала свою актерскую карьеру от детей и рассказывала им, что работала строителем.

"Думаю, я просто не хотела, чтобы они знали меня такой. Мне хотелось, чтобы они прежде всего знали меня, как свою маму", — рассказывала звезда фильма "Таксист".

Напомним, ранее стало известно, как Мария Шрайвер, бывшая супруга актера Арнольда Шварценеггера, отреагировала на роль их сына Патрика в популярном сериале "Белый лотос". Патрик несколько раз появлялся в кадре абсолютно обнаженным, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.