Рідкісний випадок: Джоді Фостер вийшла на червону доріжку з одним зі своїх синів

Джоді Фостер та її син Чарлі з'явилися разом на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року в Лос-Анджелесі.

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Джоді Фостер викликала фурор, з'явившись на червоній доріжці разом зі своїм сином Чарлі. 62-річна акторка вкрай потайлива в усьому, що стосується її сім'ї. Про це пише Daily Mail.

Джоді Фостер з'явилася на червоній доріжці із сином Чарлі

Джоді Фостер була номінована на премію "Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі" за роль у серіалі "Справжній детектив: нічна країна". Зазвичай вона рідко виходить на червону доріжку і ще рідше з'являється з кимось зі своєї родини. Тож коли вона прийшла на церемонію церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 року в Лос-Анджелесі разом із сином Чарлі, то це був рідкісний випадок.

Буквально минулого місяця Джоді зробила рідкісну заяву про свою сім'ю під час своєї промови на церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Джоді Фостер з'явилася на червоній доріжці із сином Чарлі Фото: Getty Images

Крім Чарлі від кінопродюсера Сідні Бернарда, у неї також є 23-річний син на ім'я Крістофер, якого вона прозвала Кітом.

"Я просто хочу подякувати своїй родині. Тому що Кіт, мій син-науковець, і Чарлі, мій син-актор, який починає свою кар'єру, сподіваюся, ви розумієте радість, таку радість, яка приходить від виконання справді важкої, значущої, хорошої роботи", — розповіла Джоді.

Ще у вересні 2024 року зірка фільму "Мовчання ягнят" розповіла в інтерв'ю, що її старший син налаштований на кар'єру в шоу-бізнесі. А минулого року Фостер жартувала, що приховувала свою акторську кар'єру від дітей і розповідала їм, що працювала будівельником.

"Думаю, я просто не хотіла, щоб вони знали мене такою. Мені хотілося, щоб вони насамперед знали мене, як свою маму", — розповідала зірка фільму "Таксист".

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Марія Шрайвер, колишня дружина актора Арнольда Шварценеггера, відреагувала на роль їхнього сина Патріка в популярному серіалі "Білий лотос". Патрік кілька разів з'являвся в кадрі абсолютно оголеним, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.