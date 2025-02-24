Ексдружина Шварценеггера відреагувала на відверті сцени зі своїм сином у "Білому лотосі"

Мати пишається успіхами свого сина і в усьому його підтримує.

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Оголення 31-річного Патріка Шварценеггера в серіалі "Білий лотос" викликало жваві обговорення в соцмережах. Спочатку на них відреагував батько актора Арнольд Шварценеггер, а тепер своє слово сказала і 69-річна Марія Шрайвер, мати Патріка. У коментарі People вона поділилася своїм враженням.

За її словами, сцену, в якій її син у ролі багатого Саксона Ретліффа з'являється в чому мати народила, вона побачила ще під час прем'єри 10 лютого в театрі Paramount у Лос-Анджелесі.

"Мої діти такі: "Ти це бачила?" А я така: "Ні. Що?" Так що це показує – очі матері завжди в очах дітей. Я була так рада за нього, тому що він так старанно працював. Він ходить на заняття, він справді наполегливо працював понад десять років, і він хотів піднятися нагору – і він досягнув цього по-своєму", – заявила колишня дружина Шварценеггера...

Дворазова володарка премії "Еммі" продюсерка сказала, що успіх Патріка на екрані змусив її плакати.

Коли син повідомив їй і своїй сестрі Кетрін, що отримав роль у третьому сезоні популярного серіалу, жінки не змогли стримати сліз. Він зіграв привілейованого сина фінансиста з Північної Кароліни.

"Яке хвилювання бачити тебе в одному з моїх улюблених шоу, @thewhitelotus. Це був той момент, коли він сказав мені, що отримав роль. Як здорово знову побачити це. Пережити цю радість. Відчути її знову! Сподіваюся, це змусить тебе посміхнутися так само, як і мене", – написала Шрайвер у соцмережі.

Журналістка, удостоєна премії Пібоді, і Патрік є співзасновниками компанії з виробництва батончиків мюслі MOSH: The Brain Brand, що допомагає фінансувати дослідження хвороби Альцгеймера.

Марія та Арнольд, актор, бодібілдер і колишній губернатор Каліфорнії, є батьками 35-річної Кетрін, 33-річної Христини, 31-річного Патріка і 27-річного Крістофера. Їхній 25-річний шлюб зруйнувався після того, як Шрайвер дізналася про те, що в її чоловіка є позашлюбна дитина від їхньої колишньої домробітниці. Шлюборозлучний процес тривав понад 10 років.

Шварценеггер визнав Джозефа, свою п'яту дитину, забезпечив їхнє з матір'ю житлом і допоміг синові з освітою. Згодом йому вдалося відновити теплі стосунки з колишньою дружиною та дітьми.

Що стосується Патріка, то 2023 року він заручився з моделлю Еббі Чемпіон. Пара в березні відзначить дев'ять років стосунків.

Він дуже гордий своєю роллю в "Білому лотосі". У серіалі також знімалися Леслі Бібб, Керрі Кун, Волтон Гоггінс, Сара Кетрін Гук, Лаліса Манобал, Мішель Монаган, Лек Патраваді, Паркер Поузі, Наташа Ротвелл, Тайме Таптімтонг і Еймі Лу Вуд.

Крім роботи в кіно, Патрік співпрацює як модель з такими брендами, як Ketel One Vodka, Tommy Hilfiger, Sprouts Farmers Market і Emporio Armani. Він також є інвестором у такі компанії, як Blaze Pizza, Super Coffee, Liquid IV, Better Bagel і MudWtr.

Раніше Фокус писав, що Патрік Шварценеггер продемонстрував накачані біцепси.