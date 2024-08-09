Стає схожим на батька: Патрік Шварценеггер продемонстрував накачані біцепси (фото)

Старший син син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер будує успішну кар'єру в кіно. Для своєї нової ролі Патрік нарощує м'язову масу.

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Син легендарного "Термінатора" Патрік Шварценеггер посилено тренується в спортзалі і не соромиться демонструвати свої м'язи, намагаючись бути схожим на батька, повідомляє Daily Mail.

30-річний актор-початківець із гордістю поділився з шанувальниками "літніми досягненнями", напружуючи перед камерою свої накачані біцепси після виснажливого тренування. Шварценеггер-молодший зігнув праву руку як бодібілдер, закотивши рукав своєї білої футболки на плече, щоб підписники могли краще розгледіти його мускулисту праву руку. На знімку він позував у кепці задом наперед, сірих спортивних штанях і годиннику Apple Watch.

Патрік Шврценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

У коментарях шанувальники оцінили його фізичну форму і зазначили, що він стає схожим на свого батька. Патрік — один із чотирьох дітей зірки бойовиків Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер. Наразі актор готується зіграти колишню зірку футболу Тіма Тібоу в новому серіалі телеканалу FX "Американська спортивна історія". Спортивний антологічний серіал буде присвячений трагічній історії покійного колишнього гравця "Нью-Інгленд Петріотс" Аарона Ернандеса, якого звинуватили в 2013 році у вбивстві. Його зіграє Джош Андрес Рівера.

Для того, щоб бути схожим на героя своєї ролі, Патрік, маючи вагу 81,6 кілограма та зріст 185,42 сантиметра, найімовірніше, буде нарощувати м'язи, оскільки футболіст Тібоу важив близько 115 кілограмів за зросту 190,5 сантиметра.

Серіал, що складається з 10 епізодів, стане четвертою частиною франшизи "Американська історія" та транслюватиметься на кабельному каналі FX.

Раніше, 17 січня, Фокус писав про те, що Патрік Шварценеггер отримав роль у "Білому лотосі". Раніше Патрік знімався в спінофі популярного серіалу "Пацани".