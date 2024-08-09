Становится похожим на отца: Патрик Шварценеггер продемонстрировал накачанные бицепсы (фото)

Старший сын сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер строит успешную карьеру в кино. Для своей новой роли Патрик наращивает мышечную массу.

Related video

Сын легендарного "Терминатора" Патрик Шварценеггер усиленно тренируется в спортзале и не стесняется демонстрировать свои мускулы, стараясь быть похожим отца, на сообщает Daily Mail.

Начинающий 30-летний актер с гордостью поделился с поклонниками "летними достижениями", напрягая перед камерой свои накаченные бицепсы после изнурительной тренировки. Шварценеггер-младший согнул правую руку как бодибилдер, закатав рукав своей белой футболки на плечо, чтобы подписчики могли лучше рассмотреть его мускулистую правую руку. На снимке он позировал в кепке задом наперед, серых спортивных штанах и часах Apple Watch.

Патрик Шврценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

В комментариях поклонники оценили его физическую форму и отметили, что он становится похожим на своего отца. Патрик — один из четверых детей звезды боевиков Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. В настоящее время готовится сыграть бывшую звезду футбола Тима Тибоу в новом сериале телеканала FX "Американская спортивная история". Спортивный антологический сериал будет посвящен трагической истории покойного бывшего игрока "Нью-Ингленд Пэтриотс" Аарона Эрнандеса, обвиненного в 2013 году в убийстве. Его сыграет Джош Андрес Ривера.

Для того, чтобы быть похожим на героя своей роли, Патрик при весе 81,6 килограмма и росте 185,42 сантиметра, скорее всего, будет набирать вес за счет роста мышц, поскольку футболист Тибоу весил около 115 килограммов при росте 190,5 сантиметра.

Сериал, состоящий из 10 эпизодов, станет четвертой частью франшизы "Американская история" и будет транслироваться на кабельном канале FX.

Ранее, 17 января, Фокус писал о том, что Патрик Шварценеггер получил роль в "Белом лотосе". Ранее Патрик снимался в спин-оффе популярного сериала "Пацаны".