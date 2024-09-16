Джоди Фостер впервые в своей карьере стала лауреатом премии "Эмми" (фото, видео)

Звезда "Иллюзии полета" вышла на красную дорожку со своей возлюбленной Александрой Хедисон. Пара вступила в однополый брак в апреле 2014 года.

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Американская актриса, режиссер и продюсер Джоди Фостер 15 сентября появилась в компании своей жены Александры Хедисон на 76-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

61-летняя оскароносная актриса выглядела великолепно в простом длинном темно-синем платье без рукавов, проходя по красной дорожке театра Peacock. Свой элегантный образ звезда "Молчания ягнят" дополнила тонким бронзовым поясом и несколькими золотыми украшениями, включая лаконичные серьги и массивный браслет.

Звезда Голливуда одарила всех своей милой улыбкой, обнимая 55-летнюю Александру. Возлюбленная Джоди Фостер была в длинном платье на одно плечо с коричневыми и черными косыми вертикальными полосками, усыпанными пайетками. Джоди и Александра уложили волосы и подчеркнули свою естественную красоту с помощью легкого макияжа.

Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон Фото: Getty Images

Фостер была номинирована на премию "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии" за свою работу в фильме "Настоящий детектив: Ночная страна". Это была ее первая премия "Эмми" в актерской категории.

Выступая перед публикой, актриса назвала Александру "любовью всей своей жизни". Известно, что пара поженилась в апреле 2014 года после года отношений.

Ранее, 6 мая, Фокус писал о том, что 61-летняя Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон посетили гала-вечер в Лос-Анджелесе.