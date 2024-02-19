Джоди Фостер рассказала, как во время съемок оказалась в пасти льва (фото)

По словам актрисы, лев не хотел отказываться от нее как от добычи. Все члены съемочной группы убежали, забрав свое оборудование.

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61-летняя американская актриса, лауреат двух премий "Оскар", звезда фильма "Молчание ягнят" на "Шоу Грэма Нортона" вспомнила, что роль в диснеевском фильме 1972 года "Наполеон и Саманта" могла бы стать первой и последней ролью в ее жизни, сообщает New York Post.

"Мы закончили дубль, и я поднималась на холм. Все, что я помню — это то, что увидела гриву льва, а затем он схватил меня за бок, потряс меня ртом и развернул. Все члены съемочной группы побежали в противоположном направлении, забрав свое оборудование, а я как бы сбоку наблюдаю за всеми", — поделилась Фостер.

Заявление Фостер шокировало присутствовавших в студии Оливию Колман, Ванду Сайкс и шотландскую ведущую Лоррейн Келли.

"И я смотрю, как все уходят и спрашивают: "Что происходит?" — пошутила Фостер, добавив, что из-за тряски сначала она думала, что вся команда отреагировала на землетрясение.

По словам Фостера, позже ее спас дрессировщик льва. "Дрессировщик сказал: "Брось!", и поскольку лев был так хорошо обучен, он открыл пасть и бросил меня. В шоке я быстро убежала", — сказала она. По словам Джоди, лев не хотел отказываться от нее как от добычи. Животное погналось за ней и, положив на нее одну лапу, просто ждало, показывая "я поймал ее".

Кадр из фильма "Наполеон и Саманта" Фото: Nypost.com

Недавно актриса сыграла в четвертом сезоне сериал "Настоящий детектив: Ночная страна", премьера которого состоялась в прошлом месяце. В главных ролях Фостер и Кали Рейс, а также детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро расследуют исчезновение восьми мужчин, проводивших загадочные научные исследования в отдаленном районе Аляски.

Что известно о Джоди Фостер

Алисия Кристиан (Джоди) Фостер — американская актриса кино и телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, четырех "Золотых глобусов", двух премий "Сатурн", а также премии "Независимый дух" и премии Гильдии киноактеров США. Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Самые известные фильмы с участием Джоди Фостер: "Таксист", "Обвиняемые", "Молчание ягнят", "Нелл", "Контакт", "Комната страха", "Иллюзия полета".

У нее трое сыновей. В апреле 2014 года СМИ сообщили, что Фостер вступила в однополый брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон. Ранее актриса призналась, что страдает герпетофобией — боязнью змей.

Напомним, Фокус писал о том, что Джоди Фостер впервые за долгое время сфотографировали с младшим сыном. Обладательница "Оскара" вышла на прогулку со своей женой Александрой Хедисон и сыном Китом.