Джоди Фостер возвращается в кино и сыграет в "Настоящем детективе"

Оскароносная актриса несколько раз брала творческий отпуск, но теперь вернется ради по-настоящему стоящего проекта

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59-летняя актриса Джоди Фостер, звезда фильмов "Таксист", "Молчание ягнят" и "Соммерсби", после длительный переговоров получила главную роль в четвертом сезоне культового сериала НВО "Настоящий детектив". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

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Фостер также будет исполнительным продюсером антологии. Пока о четвертом сезоне "Настоящего детектива" известно немного. Он еще находится на стадии разработки, но уже получил название – "Ночная страна", или "Страна ночи".

Вот как HBO описывает грядущий четвертый сезон: "Когда в Эннисе на Аляске наступает долгая зимняя ночь, шесть человек, управляющих арктической исследовательской станцией Цалал, бесследно исчезают. Чтобы раскрыть это дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется столкнуться с тьмой, которую они несут в себе, и докопаться до зловещих истин, погребенных под тысячелетними льдами".

Фостер сыграет детектива Лиз Дэнверс. Исса Лопес ("Тигры не боятся") и Алан Пейдж Арриага ("Сияющие", "Бойтесь ходячих мертвецов") займутся сценарием.

К команде продюсеров уже присоединились звезды оригинального "Настоящего детектива": Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон.

"Настоящий детектив: Ночная страна" знаменует собой большое возвращение Джоди Фостер в кино. Актриса несколько раз брала творческий отпуск. В фильме "Мавританец", который вышел в прошлом году, она снялась через три года после последнего проекта, а до этого она не снималась более пяти лет.

Инсайдеры полагают, что перерыв был связан с тем, что Джоди заключила брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон и просто хотела насладиться семейной жизнью, не отвлекаясь на съемки.

Напомним, первый сезон "Настоящего детектива" вышел в 2014 году. Сериал выпускается в формате антологии — в каждом сезоне свой сюжет и действующие лица. Примечательно, но хоть сериал высоко оценили и критики и зрители, но, например Квентин Тарантино его не оценил, назвав "скучным".