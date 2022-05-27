Джоді Фостер повертається в кіно та зіграє у "Справжньому детективі"
Оскароносна актриса кілька разів брала творчу відпустку, але тепер повернеться заради по-справжньому вартісного проєкту.
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59-річна актриса Джоді Фостер, зірка фільмів "Таксист", "Мовчання ягнят" та "Соммерсбі", після тривалих переговорів здобула головну роль у четвертому сезоні культового серіалу НВО "Справжній детектив". Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Фостер також буде виконавчою продюсеркою антології. Поки що про четвертий сезон "Справжнього детектива" відомо небагато. Він ще перебуває на стадії розробки, але вже отримав назву — "Нічна країна", або "Країна ночі".
Ось як HBO описує майбутній четвертий сезон: "Коли в Еннісі на Алясці настає довга зимова ніч, шестеро людей, що управляють арктичною дослідною станцією Цалал, безвісти зникають. Щоб розкрити цю справу, детективам Ліз Денверс і Еванджелін Наварро доведеться зіткнутися з пітьмою, яку вони мають у собі, і докопатися до зловісних істин, похованих під тисячолітніми льодами».
Фостер зіграє детектива Ліз Денверс. Ісса Лопес ("Тигри не бояться") і Алан Пейдж Арріага ("Сяючі", "Бійтеся ходячих мерців") займуться сценарієм.
До команди продюсерів вже приєдналися зірки оригінального "Справжнього детектива": Метью МакКонахі та Вуді Гаррельсон.
"Справжній детектив: Нічна країна" знаменує собою велике повернення Джоді Фостер у кіно. Актриса кілька разів брала творчу відпустку. У фільмі "Мавританець", який вийшов минулого року, вона знялася через три роки після останнього проєкту, а до цього вона не знімалася понад п'ять років.
Інсайдери вважають, що перерва була пов'язана з тим, що Джоді зареєструвала шлюб з фотографкою та актрисою Олександрою Хедісон і просто хотіла насолодитися сімейним життям, не відволікаючись на зйомки.
Нагадаємо, перший сезон "Справжнього детективу" вийшов у 2014 році. Серіал випускається у форматі антології — у кожному сезоні свій сюжет та дійові особи. Примітно, але хоч серіал високо оцінили і критики та глядачі, але, наприклад, Квентін Тарантіно його не оцінив, назвавши "нудним".