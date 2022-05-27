Джоді Фостер повертається в кіно та зіграє у "Справжньому детективі"

Оскароносна актриса кілька разів брала творчу відпустку, але тепер повернеться заради по-справжньому вартісного проєкту.

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59-річна актриса Джоді Фостер, зірка фільмів "Таксист", "Мовчання ягнят" та "Соммерсбі", після тривалих переговорів здобула головну роль у четвертому сезоні культового серіалу НВО "Справжній детектив". Про це повідомляє Hollywood Reporter.

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Фостер також буде виконавчою продюсеркою антології. Поки що про четвертий сезон "Справжнього детектива" відомо небагато. Він ще перебуває на стадії розробки, але вже отримав назву — "Нічна країна", або "Країна ночі".

Ось як HBO описує майбутній четвертий сезон: "Коли в Еннісі на Алясці настає довга зимова ніч, шестеро людей, що управляють арктичною дослідною станцією Цалал, безвісти зникають. Щоб розкрити цю справу, детективам Ліз Денверс і Еванджелін Наварро доведеться зіткнутися з пітьмою, яку вони мають у собі, і докопатися до зловісних істин, похованих під тисячолітніми льодами».

Фостер зіграє детектива Ліз Денверс. Ісса Лопес ("Тигри не бояться") і Алан Пейдж Арріага ("Сяючі", "Бійтеся ходячих мерців") займуться сценарієм.

До команди продюсерів вже приєдналися зірки оригінального "Справжнього детектива": Метью МакКонахі та Вуді Гаррельсон.

"Справжній детектив: Нічна країна" знаменує собою велике повернення Джоді Фостер у кіно. Актриса кілька разів брала творчу відпустку. У фільмі "Мавританець", який вийшов минулого року, вона знялася через три роки після останнього проєкту, а до цього вона не знімалася понад п'ять років.

Інсайдери вважають, що перерва була пов'язана з тим, що Джоді зареєструвала шлюб з фотографкою та актрисою Олександрою Хедісон і просто хотіла насолодитися сімейним життям, не відволікаючись на зйомки.

Нагадаємо, перший сезон "Справжнього детективу" вийшов у 2014 році. Серіал випускається у форматі антології — у кожному сезоні свій сюжет та дійові особи. Примітно, але хоч серіал високо оцінили і критики та глядачі, але, наприклад, Квентін Тарантіно його не оцінив, назвавши "нудним".