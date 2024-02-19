Джоді Фостер розповіла, як під час зйомок опинилася в пащі лева (фото)

За словами акторки, лев не хотів відмовлятися від неї як від здобичі. Усі члени знімальної групи втекли, забравши своє обладнання.

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61-річна американська акторка, лауреатка двох премій "Оскар", зірка фільму "Мовчання ягнят" на "Шоу Грема Нортона" згадала, що роль у діснеївському фільмі 1972 року "Наполеон і Саманта" могла б стати першою і останньою роллю в її житті, повідомляє New York Post.

"Ми закінчили дубль, і я піднімалася на пагорб. Усе, що я пам'ятаю — це те, що побачила гриву лева, а потім він схопив мене за бік, потряс мене ротом і розвернув. Усі члени знімальної групи побігли в протилежному напрямку, забравши своє обладнання, а я ніби збоку спостерігаю за всіма", — поділилася Фостер.

Заява Фостер шокувала присутніх у студії Олівію Колман, Ванду Сайкс і шотландську ведучу Лоррейн Келлі.

"І я дивлюся, як усі йдуть і запитують: "Що відбувається?" — пожартувала Фостер, додавши, що через тряску спочатку вона думала, що вся команда відреагувала на землетрус.

За словами Фостера, пізніше її врятував дресирувальник лева. "Дресирувальник сказав: "Кинься!", і оскільки лев був так добре навчений, він відкрив пащу і кинув мене. У шоці я швидко втекла", — сказала вона. За словами Джоді, лев не хотів відмовлятися від неї як від здобичі. Тварина погналася за нею і, поклавши на неї одну лапу, просто чекала, показуючи "я зловив її".

Кадр із фільму "Наполеон і Саманта" Фото: Nypost.com

Нещодавно актриса зіграла в четвертому сезоні серіалу "Справжній детектив: Нічна країна", прем'єра якого відбулася минулого місяця. У головних ролях Фостер і Калі Рейс, а також детективи Ліз Денверс і Еванджелін Наварро розслідують зникнення восьми чоловіків, які проводили загадкові наукові дослідження у віддаленому районі Аляски.

Що відомо про Джоді Фостер

Алісія Крістіан (Джоді) Фостер — американська акторка кіно і телебачення, кінорежисерка і кінопродюсерка. Лауреатка двох премій "Оскар", трьох премій BAFTA, чотирьох "Золотих глобусів", двох премій "Сатурн", а також премії "Незалежний дух" і премії Гільдії кіноакторів США. Володарка іменної зірки на голлівудській "Алеї слави".

Найвідоміші фільми за участю Джоді Фостер: "Таксист", "Обвинувачені", "Мовчання ягнят", "Нелл", "Контакт", "Кімната страху", "Ілюзія польоту".

У неї троє синів. У квітні 2014 року ЗМІ повідомили, що Фостер вступила в одностатевий шлюб із фотографом і акторкою Олександрою Хедісон. Раніше актриса зізналася, що страждає на герпетофобію — боязнь змій.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Джоді Фостер вперше за довгий час сфотографували з молодшим сином. Володарка "Оскара" вийшла на прогулянку зі своєю дружиною Олександрою Хедісон і сином Кітом.